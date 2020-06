LIDER POKS ŽIKA GOJKOVIĆ ZA KURIR: Za 10 dana ćemo preći cenzus!

Imamo informacije da će biti ponovljeno glasanje na dosta mesta. Očekujem da uđemo u parlament jer smo to zaslužili

Lider Pokreta obnove kraljevine Srbije (POKS) Žika Gojković ističe da očekuje da će na ponovljenom glasanju sigurno preći cenzus, uprkos trenutnim podacima, prema kojima nisu prešli prag potreban za ulazak u Skupštinu. - Nisam zadovoljan činjenicom da nismo prešli cenzus, imamo informacije da će biti ponovljeno glasanje na dosta mesta. Očekujem da to RIK objavi i da ćemo imati priliku i da uđemo u parlament jer smo to odavno zaslužili - kaže on.

U više od 40 opština ste osvojili mandate, jeste li iznenađeni?

- Mi smo iznenađenje samo za one koji nisu pratili naš mukotrpan rad. Za tri godine postojanja POKS, nijednom nisam pozvan da gostujem na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Da smo imali bar približno medijskog prostora kao što je imao lider Spasa Aleksandar Šapić, naš rezultat bi bio daleko bolji.

Da li je zbog korone izostao bolji rezultat POKS na izborima?

- Imali smo ugovorene mitinge, koje smo zbog zdravlja ljudi otkazali. Mi smo stranka koja je na najtransparentniji način obavila kampanju, na najpošteniji mogući način... Mislim da smo stvarno zaslužili da pređemo cenzus, a verujem da ćemo ga za deset dana i dostići.

Jeste li možda dobili poziv da uzmete učešće u novom sazivu vlade?

- Velika je stvar ako vas pozove čovek koji je na ovim izborima ovako ubedljivo pobedio, ali mi smo jedina politička organizacija koja je u izbornoj kampanji jasno rekla biračima koji je naš put, a to je put povratak Kraljevine Srbije. Ne verujem da je predsednik spreman da nas pozove u koaliciju koja će prihvatiti naša monarhistička načela. Mi idemo našim putem, on jeste težak i dug, ali sam siguran da je naš cilj dostižan.

Kurir