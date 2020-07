ZAMISLITE DA NEKO UĐE U KONGRES ILI DUMU! Ovako je Ivica Dačić reagovao na nasilne proteste u Beogradu

Ministar spoljnih poslova i predsednik SPS Ivica Dačić izjavio je da apsolutno podržava stavove predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da svako ko ima drugačije političke stavove može slobodno da ih izražava na protestima i demonstracijama, ali da to bude u skladu sa zakonima Srbije.

Dačić je naglasio da je laž i farsa da su sinoćnji protesti ispred Narodne skupštine Srbije bili spontani, te da je bilo veoma jasno da su demonstranti koji su bili u prvim redovima došli organizovano i sa preciznim ciljem.

Kaže da je policija bila veoma suzdražana, iako je izvršen napad i upad u državni objekat prve kategorije i naglasio da to nije dozvoljeno ni u jednoj zemlji svetu, te da niko ne može slobodno da upadne u američki Kongres ili rusku Dumu.

"Policija je reagovala kada je napadnuta, a napad na policiju je nešto što nije apsolutno dozvoljeno i neprihvatljivo", kazao je Dačić.

Podsetio je da su novinari pitali danas predsednika Vučića o pozivima na društvenim mrežama za večerašnje proteste ispred skupštine i naglasio da upravo to predstavlja dokaz da sinoćni protesti nisu bili organizovani zbog najavljenog policijskog časa tokom vikenda.

"Bez obira što najverovatnije Krizni štab neće usvojiti meru o policijskom času kako je bilo najavljeno, pozivi za današnji protest se nastavljaju", kaže Dačić i dodaje da je to dokaz da su sinoćni protesti organizovani sa drugim ciljem, te da je pravi razlog bio nasilno preuzimanje vlasti.

Kako je kazao, on je pre izbora imao nagoveštenja da će doci do nasilnih pokušaja za zauzimanja državnih institucija ali, dodaje, da to nije shvatio ozbiljno.

"Šta znači osvajanje zgrade Skupštine? To nije prihvatljivo ni u jednoj zemlji na svetu. Bitno je reći da je ovo jedan deo političke ikonografije kod ekstremističkih grupa, za koje su povod bile najavljene mere protiv korone, a u suštini cilj je bio drugi", objašnjava Dačić.

Prema njegovim rečima, cilj sinoćnih protesta je bio nasilno osvajanje vlasti, te da je bilo procenjeno da je ovo dobar trenutak zbog najavljenih mera policijskog časa koji bi mogli da izazovu, kako navodi, dodatno nezadovoljstvo kod običnih građana.

"Ostali su samo ektremisti koji nisu spontano došli, već organizovano i ne po prvi put", rekao je Dačić i naglasio da srpske vojne službe, MUP, BIA i Savet za nacionalnu bezbednost treba da provere i ocene sinoćna dešavanja sa aspekta umešanosti stranog faktora, uključujući i naš region.

"Apsolutno je nemoguće da se neko iz kriminogenih grupa tu slučajno zadesi. Nisu to teorije zavere, to je realnost i to nije ništa novo. Gotovo da ne postoji zemlja u svetu gde se takve ekstremističke demonstracije ne organizuju. Cilj je bio da se nanese šteta Srbiji, da se nasilno preuzme vlast i da se ugrozi zdravlje Srbije", ocenjuje Dačić.

Dačić je naglasio da apsolutno podržava ono što je rekao predsednik Vučić da je potrebno da se svi posvete na očuvanju javnog zdravlja i da se suoče sa ovom pandemijom.

"Nije reč o ljudima na drugom kraju sveta. Situacije je alarmantna i to treba da bude politika u narednom periodu, politika narodnog jedistva", kaže on.

Dodaje da je pritisak na Srbiju u takvim uslovima sve veći i veći.

"Sutra predsednik Vučić ne ide nešto da potpiše, nego na obnavljanje pregovora koji su bili prekinuti. Pritisak na Srbiju je i to što EU nije otvorila ni jedno novo poglavlje u pristupnim pregovorima. Mi smo jedina zemlja gde se otvaranje pogavlja ne meri samo po sprovedenim reformama, već i na osnovu dijalogu sa Prištinom", objašnjava Dačić.

Zaključuje da je dobro uradio predsednik Vučić što je pozvao na nacionalno jedinstvo i još jednom ponovio da je učinjena velika politička šteta na račun Srbije protestima, koji nisu doneli nikakvu korist političkim protivnicima.

(Kurir.rs/Tanjug)

