IVICA DAČIĆ: Ako nas zbog mojih bundžija Vučić ne primi u vladu, odoh ja!

Ivica Dačić, lider socijalista, kaže da će svako ko učestvuje u nasilnim protestima ili ih podržava biti isključen iz stranke. Istina, nije prvi put da deo socijalista vrda od zvanične politike stranke, ali je ovo prvi put da bi to krivudanje moglo da ih pošalje u opoziciju posle 12 godina na vlasti. U intervjuu za Kurir Dačić ističe da se čuje svaki dan s Vučićem, da je svog potpredsednika stranke Novicu Tončeva, bundžiju, naterao da se izvini lideru SNS, ali i da će otići s čela stranke ukoliko ih naprednjaci, zbog nekoliko demonstranata iz njihovih redova, ne pozovu u novu vladu.

Izvestan broj funkcionera SPS bio je na (nasilnim) protestima ili pozivao na njih. Da li će to uticati na buduću saradnju sa SNS?

- Kao što je poznato, ja sam odmah posle izbijanja nasilnih demonstracija bio prvi sa Anom Brnabić koji je to osudio, dok su se mnogi premišljali, i to čvrsto branio u svim nastupima na svim televizijama. Tog prvog dana na Pinku sam bio tri puta. Odmah sam rekao da to nema veze s koronom, već da je reč o pokušaju nasilnog preuzimanja vlasti. Isto tako, jasno sam saopštio da će svako ko učestvuje u nasilnim demonstracijama ili ih podržava, a ima bilo kakve veze sa SPS biti isključen i smenjen s funkcije, i to sam i pokazao isključenjima i smenama. Reč je o pojedinačnim slučajevima, partija u celini je ostala na mojoj liniji. Kome se ne sviđa, može da ide.

foto: Filip Plavčić

Novica Tončev, potpredsednik stranke, poziva na blokadu auto-puta. Da li ste se čuli s njim nakon što je taj snimak objavljen? Šta vam je rekao?

- Osudio sam izjavu Novice Tončeva, ona je suprotna politici SPS i zato sam ga pozvao da se izvini Vučiću, što je on i uradio. Milion puta sam mu rekao da probleme s lokalnog ne prenosi na republički nivo, jer to nema veze s Vučićem i SNS u celini. Zato sam i pozeleneo od besa kad sam čuo šta je rekao.

Vi zagovarate nastavak saradnje sa SNS, ali vaši funkcioneri pozivaju na njihovo rušenje. Da li to stranka vama otkazuje poslušnost? Ko u stranci ima ambiciju da vas ruši? Da li možda zbog svega ovoga razmišljate o ostavci?

- Veoma je važno da se shvati da je svima onima koji žele da destabilizuju Srbiju i sruše Vučića sastavni deo strategije odvajanje SPS od Vučića i SNS. Da bi se to ostvarilo, treba prvo srušiti Dačića. I to je taj specijalni rat koji vode protiv SPS kako bi ga okrenuli na drugu stranu. Možete videti da su svaki dan Đilasovi i drugi mediji prepuni napada na mene, da ja uništavam SPS zbog koalicije s Vučićem radi mojih ličnih interesa. S ciljem da to dovede do moje smene i okretanja SPS ka opoziciji. Zato i spolja i iznutra rade na tome da pronađu što više ljudi i u SPS, ali i u SNS, koji će rušiti ovu koaliciju. Ja se povući neću, moraće da me smene, zato što mislim da je naša saradnja u interesu Srbije.

foto: Marina Lopičić

Da li ste se čuli s Vučićem povodom svega ovoga? Šta vam je rekao?

- Naravno da smo se čuli, mi sarađujemo osam godina, i gotovo da nema dana da se ne čujemo telefonom, zato što radimo zajedno. I žao mi je što ovakve gluposti odvlače pažnju od izvanrednih rezultata koje smo postigli u borbi za odbranu državnih i nacionalnih interesa.

Rekli ste da ste tražili od Vučića da vam pošalje sve što ima o vašim članovima (u vezi s protestima). Da li vam je i šta poslao? Da li vama priliči da to radite i da vaše funkcionere tretirate kao neposlušnu decu?

- Nije o tome reč, već ako ima neke informacije da li neko od naših negde učestvuje u demonstracijama, kako bih imao saznanja o tome i kako bih mogao da reagujem. Niko od naših visokih funkcionera nije učestvovao u demonstracijama, a ova dvojica iz Inđije su isključeni iz partije, čujem da su otišli kod Vuka Jeremića.

foto: Marina Lopičić

Umanjuje li vam sve ovo pregovaračke pozicije sa SNS o novoj vladi?

- Vučić i ja nikad nismo pregovarali, nemamo mi pregovaračke pozicije. Kao što sam rekao, mi smo na istom putu, svako ko radi na rušenju ove koalicije u krajnjem slučaju radi protiv Vučića. Naša koalicija je u najboljem interesu Srbije, zato sam ja čvrsto na toj liniji.

Šta ćete reći vašim funkcionerima ako zbog ovoga ispadnete iz kombinacije za narednu vladu?

- Da traže drugog predsednika.

BIĆE PRESLIŠAVANJA Sednice Predsedništva i GO čim malo popuste mere Da li ćete imati neki sastanak u stranci u vezi s poslednjim dešavanjima? - Zbog korone, kao što znate, nema okupljanja više od deset ljudi. Čim mere malo popuste, održaćemo sastanke Predsedništva, Izvršnog i Glavnog odbora.

Kurir.rs/Katarina Blagović Foto: Zorana Jevtić

Kurir