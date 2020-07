RASPLAMSAO SE RAT SOCIJALISTA I NAPREDNJAKA Tončev: Boske je sramota za SNS! Stevanović: Služiš se mafijaškim metodama

Novica Tončev, potpredsednik SPS, koji je pre nekoliko dana poručio da će se demonstracije iz Beograda prebaciti na jug Srbije, te da će izvesti 5.000-6.000 ljudi da blokiraju auto-put, oglasio se juče sa željom da „pojasni“ svoju pretnju. On će, tvrdi, nastaviti da se bori samo protiv funkcionera SNS Dragana Stevanovića Bosketa, državnog sekretara u Ministarstvu privrede.

Stevanović mu je na to, u razgovoru za Kurir, poručio da javnost dole dobro zna ko je lokalni šerif i ko zastrašuje ljude da bi glasali za njega. I ovaj žestoki rat socijaliste i naprednjaka razbuktao se bukvalno dva dana pred razgovore ovih partija o formiranju buduće vlade.

foto: Marina Lopičić

Ko je huligan

Tončev je juče pokušao da se malo opere pred centralom SNS, ali je zato osuo drvlje i kamenje po Stevanoviću.

- Ako je moje poređenje sa Užičkom republikom i bilo prenaglašeno, to je zato što smo izbornu pobedu izvojevali u najtežim okolnostima do sada, boreći se protiv Dragana Stevanovića Bosketa, koji je sramota za ceo SNS. U svom beskrupuloznom napadu na ljude i institucije, ovaj čovek je uspeo da utiče i na ministarstvo deleći otkaze i na tužilaštvo hapseći članove SPS Surdulica - napisao je Tončev na Instagramu, kao i to da čini sve da „našoj deci i roditeljima bude bolja budućnost“.

- U takvoj budućnosti nema mesta za huligane i nasilnike kao što je Boske sa svojim plaćenicima, koji nanose nepopravljivu štetu stranci iza čije se veličine kriju - dodao je.

Međutim, prema rečima prozvanog Dragana Stevanovića Bosketa, Tončev je taj koji zastrašuje narod na jugu.

- Sve nas je rasplakao... Dajte da svi lamentiramo nad sudbinom jadnog i prepodobnog Novice Tončeva... Malo ću da blokiram, malo da pravim špalire s crnim majicama, a onda ću malo da plačem nad svojom političkom sudbinom. Na svu sreću, zna javnost na jugu ko je lokalni šerif i ko se služi mafijaškim metodama u izborima - kaže Stevanović i dodaje:

- Nisam ja dovodio batinaše u Surdulicu i potpisivao s njima „volonterske“ ugovore za podršku SPS, nego on. Nisu zbog mene i SNS pretili i bivali privođeni, nego zbog njega i SPS. Nisu zbog mojih pretnji ljudi ležali u bolnici, nisam ja sklanjao kontejnere iz sela gde su loši izborni rezultati, nego on. Pa ljudi, on je podigao šahte postavljene za kanalizaciju dva dana pred izbore u selu Masurica jer je izgubio izbore.

Ne odgovara im red

Ovaj naprednjak kaže da ovakve primere može „do sutra da nabraja“.

- I to nije dosta, nego bi malo da blokira i auto-put. Nekima red i stabilna Srbija očigledno ne odgovaraju. Srećan im put u društvo onih kojima pripadaju, koji bi da ruše, pale i uništavaju sve čega se dotaknu - dodaje Stevanović.

Kurir.rs/ K. B. Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Kurir