DAČIĆEV POTPREDSEDNIK PRETI: Izvešću 5.000 ljudi, blokiraćemo auto-put, preseliće se protesti na jug!

Poručuje da se ne plaši i da će izvesti nekoliko hiljada ljudi da blokiraju auto-put Niš-Skoplje!

Tončev je na sednici Skupštine opština Surdulica, na čijem je čelu, poručio da će se protesti koji se dešavaju u Beogradu preseliti i na jug Srbije.

Sve zbog fotelja

- Mi ćemo sa 5.000-6.000 ljudi blokirati auto-put Beograd-Skoplje ukoliko mi još neko od direktora državnih institucija iz SPS bude smenjen. Surdulica je jedina slobodna teritorija u Srbiji - Užička republika, jedino mesto gde nema mraka i straha - u vatrenom govoru ispalio je Tončev.

On je to ponovio juče u razgovoru za Kurir, ali se ogradio od republičke vlasti, protiv koje, kako tvrdi, nema ništa.

- SNS na lokalu, sa Draganom Stevanovićem na čelu, kupuje naše odbornike i hoće da nam smenjuje direktore preduzeća. Mi smo ovde pobedili, a sada hoće da nam to uzmu. Proteste u Beogradu ne podržavam, mi nemamo veze s tim. Ja protiv republičkog nivoa nemam ništa, ovde je u pitanju lokalna vlast. I mi (SPS) smo vlast u Srbiji, ali ovde se radi o lokalnom parlamentu, to nema veze sa republikom - rekao je Tončev.

A da Tončev nije jedini odmetnuti kadar SPS, jasno je i na primeru njihove funkcionerke iz Čačka. Naime, sin načelnice gradske uprave za urbanizam u Čačku Vesne Dmitrić, Lazar Dmitrić, aktivno učestvuje na protestima protiv vlasti i bez problema se time i hvali na društvenim mrežama. On je svoje fotografije sa protesta objavio na svom Fejsbuk nalogu.

Neprimereno

Kako je za Kurir potvrdio Aleksandar Maksimović, odbornik SNS u Skupštini Čačka, Dmitrićeva jeste kadar SPS, po koalicionom sporazumu iz 2012. i 2016.

- Krajnje je neočekivano da takvi ljudi, koji su na funkcijama na kojima jesu zahvaljujući stranci, i članovi njihovih porodica učestvuju u demonstracijama i rušenju vlasti u kojoj su i sami. Oni primaju plate i izdržavaju se od vlasti iako se ne ističu svojim radom. Zaista nije u redu - rekao je Maksimović.

Podsetimo, osim ovo dvoje funkcionera, i ostali kadrovi iz SPS su danima unazad učestvovali na nasilnim protestima. Tako su među huliganima bili Vladimir Škundrić, sin bivšeg ministra Petra Škundrića, zatim savetnik ministra Gorana Trivana, brat šefa kabineta Branka Ružića...

Predsednik Aleksandar Vučić ovu izdaju socijalista prokomentarisao je rečima:

- Veliki broj funkcionera SPS misli da im je Vučić pokvario snove, ne vole me zato što ne mogu da kradu.

Ivica Dačić, lider socijalista, poručio je za Kurir da je ljut na istup potpredsednika SPS Novice Tončeva. - Najoštrije osuđujem njegovu izjavu o blokadi puta na jugu Srbije. Takva izjava je direktno suprotna politici SPS. SPS najoštrije osuđuje svako nasilje, napad na institucije i blokadu saobraćajnica, a posebno napad na Vučića. Svako ko se ponaša suprotno politici SPS, biće sankcionisan - izjavio je Dačić. On je najavio da će svako ko podržava ili učestvuje u nasilju biti smenjen i isključen iz stranke. - Statutarna komisija SPS isključila je iz partije dvojicu članova iz Inđije koji su učestvovali u rušilačkim demonstracijama ispred parlamenta, zbog postupanja suprotnog od politike partije i narušavanja ugleda SPS. Svako ko podržava ili učestvuje u nasilju, a povezan je na bilo koji način sa SPS, biće smenjen i isključen. Takođe, Petar Škundrić je razrešen dužnosti savetnika u Vladi Srbije. O odgovornosti Gorana Trivana zbog napada njegovog savetnika na predsednika Vučića raspravljaće se na sednici Predsedništva - najavio je Dačić.

Potpredsednik SNS Milenko Jovanov poručio je Tončevu da auto-put sigurno neće blokirati. - Niko neće blokirati auto-put, jer to nije ničija prćija, već javno dobro svih građana Srbije. O samom postupku gospodina Tončeva pak treba da se izjasni predsednik njegove stranke - jasan je bio Jovanov u izjavi za naš list.

Aleksandar Šapić: Neću da se mešam u odnose SNS i SPS

Lider SPAS Aleksandar Šapić kaže za Kurir da je čuo Vučićeve izjave o socijalistima, ali da to neće uticati na njegov nastup u petak, za kada je predsednik Srbije zakazao konsultacije sa predstavnicima liste "Aleksandar Šapić - Pobeda za Srbiju". - Nemam nameru da ulazim u odnose SNS i SPS, niti da komentarišem izjave drugih, pa makar to bio i predsednik države. Vaše pitanje da li će Vučićeve izjave uticati na ishod predstojećih konsultacija jeste legitimno, ali to je pitanje za Vučića - izjavio je Šapić.