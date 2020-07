DAČIĆ ZA USIJANJE KURIR TELEVIZIJE O UČEŠĆU U VLADI: To sad nije PITANJE MATEMATIKE već koncepcije predsednika Vučića!

Iako smo u više navrata čuli da se lider SNS Aleksandar Vučić gotovo svakodnevno čuje sa Ivicom Dačićem, zvanični razgovori oko formiranja nove vlade između dvojice lidera biće u ponedeljak. Evo šta kaže lider SPS o svom eventualnom učešću u novoj vladi.

- Ovi izbori su bili specifični i održani u vreme korone, ali uprkos tome odziv je bio dobar odziv, a SNS i Aleksandar Vučić su ubedljivo pobedili. Ovde više za formiranje vlade nije bitno pitanje matematike, odnosno nije bitno da se napravi neka koalicija ili ne.

Ovde je sada potrebno da postoji državno i nacionalno jedinstvo, oko važnih državnih i nacionalnih pitanja imajući u vidu sa kojim izazovima ćemo se suočiti u narednom periodu.

Znači ne samo kovid19 sa kojim čitav svet ne zna šta će da radi, već i ekonomska kriza proizašla iz kovida19 za koju kažu da je najveća kriza od 30-tih godina prošloga veka. Naši problemi vezani za odnose sa Prištinom, pritisci koji će sigurno uslediti da srbija pristane na nešto što bi bilo niđe od onoga što smo mi definisali kao crvenu liniju i nije u zaštiti naših državnih i nacionalnih interesa.

Zatim odnosi sa zemljam u regionu koji su često opterećeni raznim napadima na srbiju, optužbama na račun srpskog naroda, pa potreba snalažena u jednom novom svetskom poretku koji se svakako gradi. Vi sad imate ne samo suparništvo između Istoka i Zapada kao što je nekada bilo, imali ste pokret nesvrstanih kao treću silu. Ovde sada imate jedan centar moći to su SAD,imate EU kao drugi centar moći au okviru EU imate Nemačku i Francusku, Velika Britanija se uvek bori za svoju neku poziciju.

Sa druge strane imate Kinu i Rusiju i kada pogledate da u ekonomskom smislu tu će parametri biti bolji na Istoku nego na Zapadu. To znači da će zapad vršiti pritisak na zemlje koje su dobre sa Kinom i Rusijom da ne idu putem bliske saradnje.

Ovo sam sve naveo kao izazove sa kojima će Srbija da se suočava. Ja sam one noći kada su izbori završeni da smo mi za ovih osam godina koalicija sa SNS i Aleksandrom Vučićem ostvarili značajne stvari.

Ja sam ponosan na to, pozicija Srbije je sada drugačija i mnogo bolja nego što je bila i na političkom planu i na ekonomskom planu. Imali smo potpunu saglasnost o najvažnijim pitanjima, nije bilo neslaganja oko najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja. Imajući sve to u vidu spremni smo i smatramo da je to u interesu Srbije.

Spremni smo da nastavimo koaliciju sa SNS

Imajući sve to u vidu spremni smo da u interesu narodnog, nacionalnog i državnog jedisntva, spremni smo da nastavimo koaliciju sa SNS i Vučićem, ali to je naravno pitanje na koje odgovor treba da daju Vučić i SNS. Imaćemo razgovore u ponedeljak, ja ne znak ko sve šta priča, ali, gotovo da nema dana za ovih osam godina da on i ja nismo razgovarali. Sve odluke donosimo zajedno i ostvarili smo odličnu saradnju.

Ovde nije u pitanju matematika, nego o tome šta je u ovom treutnu Srbiji potrebno. Ako je Srbiji potrebna šita koalicija, onda je na Vučiću da napravi svoju koncpeciju šta ko treba da radi. On mi je ranije predložio da budem ministar spoljnih poslova, sada mu neću ništa tražiti.

Nismo pričali o nekoj novoj vladi, kombinatorici, na njemu je da odluči kako će da bude koncipirana Vlada, da li će SNS i JS biti njen deo.

Kada govorim o korektnoj saradnji Vučića i mene i saglansnosti da postiji ti zajedništvo, ako u SPS postoji drugačija politika, ako je to u stranci većinsko mišljenje, a ja od visokih funkcionera nisam čuo tako nešto, onda to menja politiku stranke. Ja nisam taj koji bi vodio napade na Vučića.

Za mene je apsolutno neshvatljivo da bilo ko iz SPS učestvuje na protestima, posle svega što sam ja o tome rekao, objašnjavajući da te demonstracije nisu zbog korone, nego je jasno da je u pitanju bilo nasilno rušenje vlasti. Zato sam bio iznenađen kada sam video neke primere, srećom nisu na visokom nivou, njih smo odmah isključili, kao i pitanje dece visokih funkcionera, zato je razrešen Škundrić. Kada je reč o Goranu Trivanu o njegovoj odgovornosti ćemo razgovarati, jer je njegov otpušteni savetnik napao Vučića, njegova je odgovornost što je takve ljud epostavljao na takva mesta. Što se Tončeva tiče, nadam se da se njegove takve izjave neće ponoviti.

Ja ne verujem da se nešto spontano dešava, mnogi međunarodni faktori pokušavaju da stave do znanja su oni u stanju da destabilizuju unutrašnje stanje u Srbiji, i onda da zahtevaju poslušnost. Sastavni deo te strategije jeste da se Vučić osami i SPS odvoji od Vučića. Više puta su i sa mnom tako pokušavali, i evo sad su se Jeremić i Đilas obratili EU radi organizovanja novih izbora i rekli su da će ih podržati Tanja Fajon, socijalisti i zeleni. Mi bismo trebali da budemo deo evropskih socijalista, ali nas već godinama ucenjuju da raksinemo koaliciju sa SNS. Godinama se tu govori da SPS mora da ide u opoziciju jer bi u opoziciji imali 25 posto.

Nemojmo skretati pažnju sa demonstracija, ljudi u SPS treba da prate kako ja postupam. Iskreno, SPS nikad nije rušio vlast, zašto bi mi rušili vlast u kojoj se nalazimo. MI smo se uvek borili protiv demonstranata. Ko je protiv Vučića, on je protiv SPS-a. Ako Vučić neće sa nama, to je drugo pitanje, ali ako SPS hoće da napada Vučića, ja u tom eneću učestvovati. Ako budemo u opoziciji, bićemo državotvorna, konstruktivna opozicija. Mi izdajnici nikad nismo bili. Biti opozicija ne treba da znači biti protiv svoje države.

Nikad se nismo ponašali po principu ako je što gore po državu, to je bolje za opoziciju. MI smo podržavali Vladu Koštunice, ali smo uvek glasali za svaki predlog koji je bio u interesu države. Tkao je bilo i sa DS-om. Naša stranka je pre svega patriotska, ona jeste nastala iz komunističke partije, ali su u njoj uvek više bili nacionalisti nego komunisti.

Istorija SPS-a je na neki našin istorija Srbije. Ja ne mogu da se složim sa tezom da je uvek Milošević za sve kriv. Raspad blokovskog sistema , rapsad Jugoslavije i podrška Nemačke i Austrije nezavisnosti Hrvatske i Slovenije. Uvedene su nam sankcije zato što smo podržavali Srbe van Srbije. Pitao bih ostale političare kako bi oni reagovali. Ja bih da sam bio na njegovom mestu gledao dokle je granica dokle možemo da idemo obzirom na nepovoljnu situaciju. A i danas je isto, a čak i gore, jer je 2008. proglašena nezavisnost Kosova, kada mi nismo bili u vlasti. Čak je i Đinđić govorio da međunarodna zajednica u tjanosti podržava proglašenje nezavisnosti, dok podržava demokratiju u Srbiji.

SPS je i dalje levica, a nas ucenjuju za prijem u evropsku socijalističku partiju. Mi smo patriotska levica, na žalost, levica nekad nije patriotska, ona je često internacionalna.

Evropa misli da ćemo mi priznati Kosovo

Ja sam kao predsednik Vlade potpisao Briselski sporazum, na osnovu toga smo dobili kandidaturu, ali oni su posle uneli pravilo da otvaranje poglavlja zavisi od pregovora sa Prištinom, a kasnije su uneli i zahtev za pravno obavezujući sporazum. Oni stalno govore da mora da se što pre dođe do rešenja, ali ne nude ništa. Niko do sada nije izneo neke kompromisne predloge, govore da nema promene granice Kosova. Jedan deo zapadnih zemalja podržava Prištinu, tako da je daleko govoriti o konačnom rešenju ako se ne nađe kompromis. Na Zapadu i dalje ne veruju da smo mi principijelni, Srbija hoće kompromis, ako se ne nudi ništa, onda razgovor nema svrhe.

Nervira ih povlačenje priznanja Kosova, a sada nas zaustavljaju, sad će da rade da te zemlje ponovo priznaju Kosovo. Nedavno su slagali da je Jamajka priznala Kosovo, Eliot Engel je lobirao da oni priznaju, ali to nisu uradili jer je Tači prerano to objavio. Hvala Bogu Engel više nije senator.

Danas se Kosovom ponovo bavi Bela kuća, jer taj problem nije rešen. MI smo za to zaslužni.

Protesti su za duboku analizu. Bezu obzira ako su neke zemlje naši partneri, to su velike zemlje sa razvijenim službama i razvijenim obrascima.

Ja imam 54 godine, ostario sam i zdravstveno nisam najbolje, neke novine su objavile da mi je ugrožen život, nije baš dotle došlo, ali mislim da treba da dolazue mlađi ljudi na politički scenu, ne mislim na mog sina nego na SPS, zato sam Dubravku Kralj stavio na treće mesto naše izborne liste.

Ne možemo da ostavimo sve isto, a ko će biti uzet z obzir, zavisi od broja resora koji dobijemo, i ako ih dobijemo.

Pitam kritičare, da li znaju kakve posledice će biti ako Tramp izgubi na izborima. Bajden se već javio na albanskim sajtovima, da se Albanci zapostavljeni.

Ako završim karijeru kao političar, postajem novinar, rekao je na kraju Dačić.

