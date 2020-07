MRŠAVI MLADIĆ U DŽINSU IZAŠAO NABILDOVAN IZ DŽIPA: Čedomir Jovanović prezupčio je zbog druženja sa zemuncima!

Čedomir Jovanović počeo je kao mršav čovek u džinsu, a izašao nabildovan iz džipa. On je verovatno negde prezupčio u kontaktu sa "zemuncima", a danas je više tema za tabloide, a ne ozbiljan političar i najveća štetočina za ideju građanske Srbije, poručio je novinar Miloš Lazić, u emisjiji Dobro jutro Srbijo sa Jovanom Jeremić-Milošević. Gosti su bili su Božidar Spasić, bivši operativac SDB, novinari Miloš Lazić i Borko Kašanski, kao i analitičar Branko Radun.

-Cela karijera Čedomira Jovanovića je povezana sa nasiljem. Prvo sa protestima gde je i počeo, a onda su usledili drugi događaji poput 5. oktobra, pa hapšenja nekadašnjeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića. Bilo je još situacije u kojima se on lično fizički obračunavao a koje nisu došle do suda, rekao je politički analitičar Branko Radan u "Jutarnjem programu" na TV Hepi.

Čedomir Jovanović, lider LDP izudarao je reketom za tenis D.I. (41) vlasika privatne klinike za fizikalnu terapiju. Napad se dogodio juče oko 17 časova na Novom Beogradu u ulici Milutina Milankovića broj 1 ispred Klinike za fizikalnu terapiju u vlasništu D.I. Kako je vlasnik klinike posvedočio policiji, iz crnog džipa je "izašao političar Čedomir Jovanović i napao ga reketom za tenis". Prema policijskom izveštaju, a na osnovu svedočenja D.I. Jovanović mu je zadao više udaraca u predelu glave i tela.

- Stajao sam sa vozačem Čedomira Jovanovića i pričao, kada je on izašao iz automobila i bez razloga počeo da me udara reketom po telu. A onda je besno krenuo prema kolima, seo i otišao. Bio sam u šoku ne znam zašto me je napao niti koji je razlog - rekao je D. I. za "Novosti".

Na pitanje voditeljke Jovana Jeremić-Milošević da li veruje da je uzrok fizičkog obračuna Jovanovića i i vlasnika privatne klinike za fizikalnu terapiju D.I. bio zbog jedne žene, Branko Radan je kazao da ne bi ulazio u tu priču, ali je konstatovao da politička karijera Čedomira Jovanovića nedavno završena pošto je na parlamentarnim izborima dobio svega 0,3%.

-To ga je verovatno dodatno pogodilo. Dobio je svega desetak hiljada glasova sa sve koalicijom, a imao je toliko medisjkog nastupa, ocenio je Radan. On je istakao da je od velike važnosti da Čedomir Jovanović ne bude privilegovan zato što je političar, da bude procesuiran zbog ovog nasilja koje je počinio.

U emisiji se postalilo pitanje i ko je vlasnik Klinike za fizikalnu terapiju na Novom Beogradu.

Novinar Miloš Lazić je osudio nasilje Čedomira Jovanovića i rekao da zbog toga mora da odgovara.

-U ovoj priči imamo i biznismena i političara. Ne znam da li je on (Čedomir Jovanović) u krizi srednjih godina. Čeda se na protestima devedesetih pojavio kao jedan mršav dečkić u džinsu, sa veliki očima, koji je lepo govorio, a sada je iz džipa izašao nabildovani tip koji tuče reketom na ulici, rekao je Miloš Lazić. Ovaj novinar je poručio da Čedomir Jovanović nikako nije predstavnik građanske Srbije kako smatra, već naprotiv. Po Lazićević rečima Čedomir Jovanović odavno nije ozbiljan političar već "tema za tabloide".

-On je jedan nabildovani i tetovirani tip koji bije ljude na ulici, konstatovao je Lazić.

