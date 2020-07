PROVALJEN: Mlađi Đorđeviću propao SZS, pa osnovao novu organizaciju. Hteo bi da postane PREDSEDNIK DRŽAVE!

Mlađan Đorđević, idejni tvorac Saveza za Srbiju (SZS) i kum Dragana Đilasa, ima novi politički projekat, saznaje Kurir. Nakon što se SZS maltene raspao, Đorđević je osnovao pokret Oslobođenje i registrovao ga na Vračaru, pokazuje dokumentacija do koje je došao naš list, a o čemu svedoči i zvanična registracija u Agenciji za privredne registre (APR) u koju smo imali uvid. Đorđevićev glavni cilj je, kaže naš izvor, da se aktivno uključi u politiku i da se sprema za predsedničke izbore 2022. godine.

Loš imidž - Pošto je evidentno propao SZS i nakon što su zahladneli odnosi s Đilasom, Mlađa Đorđević je rešio da se aktivira na novim političkim projektima, a sve da bi 2022. godine ušao u trku za predsedničke izbore. Početkom jula, tačnije 9. jula, osnovana je grupa građana i imenovan je osnivački odbor pokreta Oslobođenje, a jedan od članova je upravo Đorđević. Sedište pokreta je, inače, registrovano na Đorđevićevoj adresi - priča izvor Kurira. Đorđeviću je želja da po svaku cenu dođe na vlast, dodaje naš sagovornik, ali je svestan da nema veliki ugled u narodu zbog brojnih kontroverznih stavova, pa zato sada pokušava to da popravi.

foto: Printskrin

I vladika u igri - Njemu je želja da bude predsednik! Već dugo kuje te planove, ali mu mnogi, čak i bliski saradnici osujećuju tu ideju, jer smatraju da nije dovoljno poznat i harizmatičan. Zato je i opcija da potencijalni kandidat za predsednika umesto njega bude vladika Grigorije, što je uveliko počelo da se vrti u javnosti. Registracija ovog pokreta je uvod u sve to - tvrdi naš izbor. Kurir je pokušao da stupi u kontakt s Đorđevićem, ali je on bio nedostupan, dok se na broj drugog zastupnika upisanog u APR Nikole Kosovića javio muškarac tvrdeći da je "Nikola na bolovanju, ali da će se javiti i odgovoriti na sva pitanja". Do zaključenja broja nije se javio. Podsetimo, Đorđević je bio među organizatorima nasilnih protesta u Beogradu.

foto: Ana Paunković Bratislav Jugović Đilasov kum ne može da oslobodi ni kokošinjac Član Glavnog odbora SNS Bratislav Jugović ocenjuje da Đorđevićev pokret Oslobođenje neće imati bilo kakvog uspeha: - Đilasov kum ne može da oslobodi ni kokošinjac! Ali kada bi Vučić otišao s vlasti, Đorđević bi mogao ponovo da Srbiju stavi tajkunima na raspolaganje. Toliko o tom njegovom pokretu Oslobođenje.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir