NEMA ULTIMATUMA EU! Srbiji neće uručivati dokument po kojem bi morala da prizna tzv. Kosovo, evo šta je tema u Briselu

Portparol visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano kaže da na današnjem sastanku predstavnika Beograda i Prištine u Briselu neće biti predstavljen nacrt sporazuma prema kojem se očekuje da Srbija prizna nezavisnost Kosova.

On je za Glas Amerike tako „eksplicitno odbacio“ spekulacije pojedinih medija o današnjem sastanku dve delegacije, koji se održava uz posredstvo EU. - Nakon što je dijalog obnovljen na najvišem nivou, nastavlja se serijom sastanaka na ekspertskom nivou, što je deo tekućeg procesa. Današnja agenda će uključiti pitanja raseljenih i ekonomske saradnje - rekao je Stano. Prethodno je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, reagujući na navode da bi Srbiji mogao biti uručen nacrt sporazuma prema kojem bismo morali da priznamo Kosovo, kazao da bi to za nas bilo iznenađenje.

- Sada, u ovoj fazi dijaloga, predstavljalo bi iznenađenje, ali ništa nije nemoguće - rekao je Dačić.

Kako kaže, čudno je zašto to sada rade. - Ako toga bude, to je nenajavljeno, i to namerno sada kada Vučić nije tamo, kako bi se do septembra izvršio pritisak na Vučića da prihvati ultimatum. Pritisak i spolja i iznutra putem nasilnih demonstracija i destabilizacije Srbije. Siguran sam da će Vučić odgovoriti u najboljem interesu Srbije - dodao je Dačić za Kurir.

foto: Kurir

Milovan Jovanović Nemačka uz Kosovo Za novinara i političkog komentatora Milovana Jovanovića nema dileme da nastavkom dijaloga, koji formalno vodi Lajčak, u stvari rukovodi Nemačka, za koju je, podseća, Kosovo odavno nezavisna država. - Nemačka želi da nametne sporazum koji bi podrazumevao da Srbija prizna kosovsku nezavisnost u sadašnjim granicama i omogući da Kosovo postane član svih međunarodnih organizacija. Svako rešenje koje bi podrazumevalo podelu, razmenu teritorija ili razgraničenje za EU je neprihvatljivo - kaže Jovanović i dodaje da se Vučić svih ovih godina pokazao kao ozbiljan i težak pregovarač, ali i kao neko kome je stalo da nađe kompromisno rešenje.

Katarina Blagović

Kurir