IVICA DAČIĆ: Nismo svi u SPS anđeli, znam da bi neki, ako odemo u opoziciju, prešli u SNS

Ivica Dačić, lider SPS i šef diplomatije, kaže da očekuje da drugi krug konsultacija s predsednikom Srbije i liderom SNS Aleksandrom Vučićem bude o definisanju državnih obaveza, a ne o podeli resora. I ako postanu opozicija u ovom deljenju karata, dodaje, nastaviće da štite državne interese.

Da li ste dobili poziv za drugi krug konsultacija?

- Poziv će uputiti predsednik republike i o tome će obavestiti javnost, tako da ne bi bilo korektno da ja najavljujem sastanke čiji nisam domaćin. Uglavnom, u svim dosadašnjim izbornim radnjama i obavezama koje proističu posle izbora poštovani su ustavni rokovi, tako da nema sumnje da će i konstituisanje vlade biti u ovim okvirima, a verovatno i ranije.

Ilustracija foto: Marina Lopičić

Sada će na konsultacijama biti reči o formiranju nove vlade. Šta očekujete?

- Kad god treba da se formira vlada, mediji i svi koje to zanima bave se isključivo njenim personalnim sastavom, podelom resora, da li će učestvovati ova ili ona stranka. A malo ko se pita šta će ta vlada da radi, koji će biti njeni glavni, strateški poslovi, koje probleme mora odmah da reši, a koje za godinu ili dve... I mene i predsednika Vučića pre svega zanimaju te stvari, dakle, koji će sve poslovi biti pred novom vladom. Ja očekujem upravo to, da nastavimo razgovor o obavezama nove vlade prema državi i prema građanima, o izazovima s kojima će se Srbija suočavati i načinima kako da ih savladamo.

Navodi se da ćete, ukoliko dobijete poziv za vladu, dobiti manji broj resora. Ko od socijalista, sem vas, može da računa mesto?

- Nije o tome bilo reči. O strukturi vlade, o resorima i njihovom delokrugu odlučivaće SNS i Aleksandar Vučić, jer su oni na izborima dobili veoma ubedljivu većinu koja im daje i pravo i odgovornost da o tome donose odluku. Spremni smo da nastavimo saradnju s njima, a imamo puno pravo na takvu ambiciju, jer smo zajedno u poslednjih osam godina postigli ogromne rezultate za našu zemlju i delimo iste stavove o ključnim državnim i nacionalnim pitanjima. Nebrojeno puta smo potvrdili da poštujemo jedni druge i da stavljamo državne interese ispred ličnih i stranačkih. I kada imate takav savez, onda ne mogu da izostanu dobri rezultati i za Srbiju i za naše građane. Vučića i mene povezuju zajednički ciljevi, a sve ostalo su tehnička pitanja, pa i personalna!

Kako vam se čini opcija da u Nemanjinoj budete i vi i SPAS? Šta bi se dobilo time?

- Sa naše strane to nikada nije bio problem, ali to nije pitanje za nas, već za Vučića i SNS, koji prevashodno odlučuju o budućoj vladi. Lično mi je drago da su u parlament ušle nove partije koje imaju sluha za državne interese i žele da učestvuju u borbi za njihovo ostvarivanje i to je već samo po sebi dobro za naš politički život. Bez obzira na to da li će neko biti u vladi ili neće. A za izazove i odluke koje će buduća vlada morati da donosi biće nam preko potrebna što šira podrška, i to podrška od različitih političkih opcija. I kada je reč o suzbijanju epidemije, o oporavku naše ekonomije, ali i o KiM i odnosima u regionu. Mi smo potpuno spremni da nastavimo da učestvujemo i da doprinesemo što efikasnijem odgovoru na te izazove.

Da li vi uopšte razmišljate o opciji da biste mogli da budete opozicija?

- Zaboravljate da je SPS već bio u opoziciji, i to nekoliko godina. Morate da pravite razliku između nas i ove sadašnje opozicije, koja se nikada nije oporavila od silaska sa vlasti, već se potpuno raspala i danas gotovo da i ne postoji. Oni mogu da se bave politikom samo kada su na vlasti. To nije moguće, a nije ni razmišljanje zrelih ljudi. Naše gledanje na politiku i na ciljeve koje želimo da ostvarimo ne zavise od toga da li smo na vlasti ili u opoziciji. Mi ćemo biti patriotska partija, koja štiti državne interese i bori se za socijalnu pravdu, bilo da smo u vladi ili u opoziciji, tako jedino vidimo zrelo bavljenje politikom.

Ilustracija foto: Marina Lopičić

Šta kažete na navode da bi mnogi socijalisti, ukoliko ne bi bili deo vlasti, preleteli u SNS? Da li vam se takav scenario čini realnim?

- Nikada ne možete da odbacite takvu mogućnost. Bilo bi naivno da posle 30 godina bavljenja politikom mislim da su svi u SPS i u politici uopšte anđeli. Ali imam puno poverenje u sve moje drugove iz rukovodstva SPS, prošli smo zajedno kroz mnoga iskušenja i znam da i sada stojimo jedan uz drugog i uz našu zajedničku politiku.

Razočaran: Neki me zovu samo kad im nešto treba Otkrili ste da vam se neki, sada kada je neizvesno da li ćete biti deo vlade, ne javljaju na telefon. Ko su ti ljudi? - To nije prvi put, takve stvari se događaju kada prođu izbori i kada treba da se formira vlada ili kada se ne zna da li ćemo biti vlast ili opozicija. Ozbiljno sam mislio kada sam rekao da oni koji se sada ne javljaju ne moraju to da rade ni ubuduće. Pritom, jasno je da ne poznaju ni mene, a ni politički život, a ja sa takvima ne želim da imam posla. Očigledno je da sam im potreban samo kad im nešto treba, o prijateljstvu tu nema ni reči.

O odnosu s predsednikom: Vučić mi nije samo politički partner, on je moj prijatelj Kažete da se svaki dan čujete s Vučićem. Da li razgovarate i o budućem sastavu vlade? - Ne samo što je normalno da razgovaramo svakodnevno nego je to naša dužnost. Tako je već osam godina. Zamislite da šef države i ministar spoljnih poslova ne budu u stalnoj komunikaciji, naročito u zemlji kao što je Srbija, koja ima toliko veza i saradnje sa celim svetom. Drugo, nas dvojica smo predsednici dve najveće političke partije u zemlji i u uspešnom smo savezu već osam godina, tako da je naša stalna komunikacija potpuno prirodna. Treće, mi smo prijatelji, a ne samo politički partneri. O sastavu vlade, ponavljam, nismo razgovarali, to će biti onda i ako Vučić i SNS procene da to treba da bude tema našeg razgovora.

Katarina Blagović

Kurir