ĐURIĆ UPUTIO PORUKU PRIŠTINSKIM PREGOVARAČIMA: Albanci, hoćete nezavisnost u Vašingtonu? VRATIĆETE SE PRAZNIH KOFERA

Direktor Kancelarije za KiM Marko Ðurić poručio je danas prištinskoj strani da ne kreću u Vašington na razgovor, koji je u Beloj kući zakazan sa Beogradom za 4. septembar, ukoliko im je cilj da razgovaraju o nezavisnosti

On je na taj način reagovao na izjavu potpredsednika vlade u Prištini Fatmira Ljimaja, koji je rekao da će se u Vašingtonu voditi razgovori o nezavisnosti Kosova. - Citiraću ono što im je poručio predsednik Aleksandar Vučić. Ako im je cilj i namera da razgovaraju o nezavisnosti KiM bolje da ne kreću na taj put jer će se sigurno vratiti praznih kofera i neostvarenog cilja - rekao je Ðurić. On je naglasio da Srbija želi "konstruktivan" razgovor o ekonomskim pitanjima, kako da se pomogne mladim ljudima, sa obe strane, koji nemaju posao, kako da se otvore administrativne linije i da se trguje bez prepreka, kako CEFTA sporazum da funkcioniše.

- O nezavisnosti sami sa sobom mogu da razgovaraju, ne treba da troše kerozin i vreme na takve razgovore - naveo je on. Kroz razgovor sa Prištinom, kako je naveo, Beograd se bori za očuvanje stabilnosti i mira za narod na KiM i u drugim delovima Srbije, te da su predsednik Vučić i državna delegacija uložila ogromne napore od 2012. godine. Kroz razgovore, navodi, kupljeno je vreme za Srbiju da može ekonomski da jača, da popravlja spoljnopolitički položaj u svetu. Upitan kako EU gleda na razgovor u Vašingtonu on je rekao da pretpostavlja da "nisu oduševljeni" - Sutra, prekosutra očekujem da razgovaramo sa (Miroslavom) Lajčakom. Očekuje nas nastavak tehničkog dijaloga u Briselu koji ću ja predvoditi. Razgovaraćemo o ekonomskoj saradnji, temi nestalih i raseljenih lica i u Briselu - rekao je on. Pojašnjava da će se ti razgovori iskoristiti da se stvore uslovi da se Srbi vrate na svoja ognjišta. - Iskoristićemo priliku da čujemo i stav EU o razgovorima u Vašingtonu. Naša pozicija je određena Rezolucijom Generalne skupštine UN iz 2010. godina koja je EU odredila kao posrednika u dijaloga za statusna i politička pitanja - zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir