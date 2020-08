JOKSIMOVIĆ MINIĆKI: Osavremenite pokret, ne brinite za MEI

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović poručila je danas predsednici Evropskog pokreta u Srbiji Jelici Minić, koja je ocenila da je rad MEI letargičan, a da evropski put Srbije ide brzinom puža, da je Evropski pokret jedini koji je uspešno godinama letargičan i da bi trebalo da osavremeni i inovira rad te organizacije i da ne brine za MEI.

- Jedino ko je uspešno godinama letargičan je Evropski pokret, koji dobro oseća da je izgubio kredibilitet i zamajac jer se napunio letargičnim predstavnicima nekadašnje proevropske umišljene avangarde koji misle da su samoizabrani i pozvani da vode evropski proces - rekla je Joksimović. Ona je ocenila da su brzina puža i letargija najbolji samoopis koji su dali sebi predstavnici Evropskog pokreta koji misle deceniju i više da su nedodirljivi jer nose svetlost evropske ideje koja ih je davno prevazišla. "Uglavnom su otišli iz državnog sistema onda kada se pokazalo da nemaju dovoljno inoviranog znanja, talenta a ni marljivosti i energije da prate obuhvatan i strateški širok okvir poslova koji je pratila i izmenjena struktura, od kancelarije u Ministarstvo", rekla je Joksimović i dodala da su "propovednici i kritičari brzine evropskog puta Srbije držali vodeću ideju evropskih integracija koju su navodno promovisali i zagovarali na nivou kancelarije". - Dakle, bez striktne i jasne strukture koja će imati kapacitet da koordinira ukupan proces pregovora, koordinaciju aktivnosti na interresornom nivou i programiranje IPA fondova i pripreme za strukturne fondove. Pa im se nije posebno dopalo što je ministarstvo formirano u punom kapacitetu 2017. godine i što im ministar nije po volji, jer njihov kružok je izgubio svoju umišljenu pripadajuću misiju - istakla je Joksimović. Ona je naglasila da su misiju sprovodili tako da je trebalo da prođe 14 godina od 2000. da se otvore zvanični pregovori sa EU, i to ne za vreme političke strukture koje Evropski pokret i njihov predsednik Minić podržava. - Jer su od reformi sprovodili jedno veliko ništa. Ali smo mi kao stranka koja je okosnica Vlade i te 2014. i Vučić kao tadašnji premijer a sada predsednik, i ja kao resorni ministar od 2014. do danas, započeli najznačajnije i suptinske reforme, otvorili u ranoj fazi poglavlja 23 i 24, i to u trenutku kada je neuporedivo zahtevniji proces i nepopularnija bila politika proširenja u odnosu na period kada su je oni vodili, i kada ništa od povoljnih okolnosti toga vremena nisu znali, a ni hteli da iskoriste na dobrobit građana i Srbije - navela je ministar. Ona kaže da je u takvim nepovoljno izmenjenim okolnostima Srbija uspela da otvori najteža poglavlja, da pored više od polovine otvorenih poglavlja ima pripremljenih prgovračkih pozicija spremnih za otvaranje, da je označena kao prednjačeća država tzv. frontraner u Kredibilnoj strategiji proširenja iz 2018., da je više puta nagrađena za odlične performanse u programiranju IPA fondova, "koji su oni nekadašnji eksperti i političari - nad čijim izlaskom iz sistema državne uprave lamentira Minićka, držali toliko nevidljivo i netransparentno da gotovo niko nije od građana ni lokala ni znao za njih". Joksimović je istakla da danas građani i te kako znaju za IPA fondove, za konkretne projekte, sve do lokalnog nivoa. - A i da kažem gospođi Minić, sa nekadašnjom karijerom u Ministarstvu spoljnih poslova i po regionu vođenom po poznatim obrascima ''naslednika'', a koje obrasce je izgleda teško, ali i moguće i izvodljivo ograničiti i uvesti čist meritokratski princip kako i priliči demokratskim društvima, da sam u životu sve samo nisam letargična, što znaju u sistemu naše državne uprave, a da ne budem skromna, i širom evropskih prestonica. I to se uvažava i poštuje, posebno rad Ministarstva za evropske integracije - navela je Joksimović. Ona je, kako kaže, predsedniku i članovima Evropskog pokreta preporučila više rada i energije, više znanja i čitanja, a manje lamentiranja nad protokom vremena koje traži nove načine komunikacije, rada i veština. - I naučite da su evropske integracije posao za celo društvo a ne za samopozvanu elitu, a i osvrnite se oko sebe - nije više 2005. I kad god imate neku korisnu ideju, slobodno se obratite i MEI za bilo kakvu podršku. Jer kao što rekoh, evropske integracije su proces saradnje i sinergija za sve zainteresovane aktere u društvu, a ne posed izabranih i polje za političarenje. A, ako tako shvatate svoju misiju, i odgovor ćete uvek dobiti, jer to je demokratija i evropska vrednost. Dakle, osavremenite i osvežite i inovirajte rad Evropskog pokreta, za MEI ne brinite, mi svoj posao radimo posvećeno, odgovorno i veoma ažurno,a žaposleni u MEI su stručni, vredni, posvećeni ljudi koji rade za dobrobit svih građana Srbije - zaključila je Joksimović.

