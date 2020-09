IVICA DAČIĆ ZA KURIR TV: Sporazum iz Vašingtona veliki korak ka strateškom partnerstvu sa SAD

- Ima nekoliko nivoa na kojima treba sagledavati sporazum iz Vašingtona.- izjavio je ministar spoljnih poslova i potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić u Centralnom dnevniku Kurir televizije.

Dačić je rekao da je prvi nivo bio onaj oko tačke 10.

- Pominjanje statusa je izbegnuto, i do sada su obično američki preghovarači prekidali razgovore. Drugo, ovo je veliki korak ka strateškom partnerstvu sa SAD, tako da prvi put od predsednika Vudro Vilsona imamo mogućnost da sa administracijom SAD budemo partneri. Treći su pogodnosti, poput mini-Šengena, otvaranje kancelarije američkog fonda za razvoj...

- Pitanje broj jedan, i crvena linija za Srbiju je pitanje statusa.

- SAD nastoje da pomnognu Izraelu.

- Najlakše je nešto obećati i potpisati ako ne morate to da realizujete. Do sada je sve što je potpisano od strane Albanaca, vršena je opstrukcija. Da li će to i sada biti , ne znam, ne bih pominjao Briselski sporazum. Mi njima ništa ne verujemo, ali verujemo da je administracija SAD shvatila da se do rešenja može doći pritiskom na stranu koja izbegava obaveze. TO je i put do političkog rešenja.

- Brisel sad ima drugu sadnicu. To je bila odluka Tadića i Jeremića, i oni imaju Rezoluciju Generalne skupštine UN. A mi ne možemo da odbijemo ako SAD ili neko drugi hoće da doprinese.

- U Briselu smo spremni za konstruktivni dijalog, ali ne na ucene.

- Da budem iskren, jutros sam pozvao ruskog ambasadora da dođe u MSP da objasni tvit Zaharove, u međuvremeno me je pozvao Lavrov i rekao da to nije stavf ruske administracije i da će se Zaharova izviniti. Kao što ste videli iz onoga što je saopšteno psle sastanka Vučića sa Lavrovom, i to neće uticati na naše odnose. Ali, to je bilo nepromišljeno, i uvredljivo prema Vučiću. Ali ta priča je danas zatvorena. Ne smemo da dozvlimo da postoje bilo kakvi šumovi u našim odnosima, naročito što je Vuičić govorio da imamo strateško partnerstvo.

- Iz činjenica da MIlo organizuje demonstracije se vidi da je izgubio i smatra da će moći da napravi većinu. Kao do sada mi se nismo mešali, nego Rama i HAradinaj, a njima je bilo važno samo da se Vučić ne meša. Mi želimo mir i dobre odnose sa Crnojm Gorom. Pa nismo mi priznali Boku, nego oni Kosovo, rekao je Dačić.

