UŽIVO! OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: O stolici u Beloj kući, detaljima sporazuma, Putinovom izvinjenju

NAJVAŽNIJE IZ OBRAĆANJA PREDSEDNIKA VUČIĆA:

"Mi nemamo tu vrstu političkog problema, sa mnogima pregovaramo oko vakcija protiv korona, nama je jedino važno da spasimo ljudske živote".

"Minimalac ćemo da uvećamo za 6,7 odsto, za oko 2.000 dinara".

"Gledaćemo da povećamo penzije od 1. januara po švajcarskom modelu, na način na koji su to učinile Slovenija i Malta. Neću da obećavam, ali možda iznenadimo penzionere još nekom jednokratnom pomoći. Povećanje penzija bi bilo oko šest odsto. Oni koji su 2012. godine imali 20.000 dinara, sada će imati 27.499, odnosno 37,5 odsto uvećanja".

"Nikada nismo imali manju stopu nezaposlenosti".

"Mi ćemo verovatno doneti odluku da povećamo minimalac. Evo kako to ide... Dođu predstavnici sindikata i kažu dajte 25 odsto. Poslodavci pristaju na 6 odsto, pa nam onda oni kažu: Dajte im i 50 odsto, ali da nam država to nadoknadi".

"EU razume da u dijalogu mora da se postigne kompromis, a ne da se ostvaruju ciljevi Unije ili pojedinih njenih članica. Ne može da se ponizi Srbija. Više ne može da se dobije sigurnost, ni obećanje da će neko biti članica EU. Nije više moguće ući u EU na osnovu političke odluke, kao što je bilo u slučaju Rumunije i Bugarske, iako je naša zemlja trostruko spremnija od te dve države tada. U takvim okolnostima ljudi moraju da razumeju da tražimo minimum poštovanja, kompromisa, da obe strane moraju biti pođednako nezadovoljne. Mi tražimo kompromis, jer mir nama najviše odgovara, i stabilnost i sigurnost nas zanima zbog ekonomije. Zato verujem da će EU pronaći snage da dobro razume što govorimo. Ako ne pronađu, imamo ionako Briselski sporazum iza sebe sa neuspelim sastvaljanjem ZSO, pa ne ne bi bilo prvi put".

"Ovo (Mini Šengen) je tačka koja će se verovatno najbrže realizovati. Moramo da radimo i sa našim partnerima iz Severne Makedonije. Mi time pokazujemo stabilnost regiona za investicije. Za to nam je potreban mir. Moći će Bošnjaci da idu iz Pazara u Sarajevo, kao i Srbi iz Ljubovije da idu u Bratunac ili Istočno Sarajevo. Očigledna je prednost, toliko sam ponosan na tu ideju, neki kažu da je moja, neki da je Ramina, naša zajednička, ja sam rekao da uvek gledaju sa strane kako radimo jedni protiv drugih, hajde sad da uradimo nešto zajedno".

"U sporazumu piše da ne mogu da traže novo priznanje, osim Izraela koji je Amerika naterala da prizna. Ne zaboravite, ovih godinu dana znači da ne mogu ni da sanjaju nezavisnost, a bez nas ne mogu ni da je dobiju, niti će je ikada dobiti. Ako Izrael prizna, suviše su velika sila, mi ne možemo da utičemo na to".

"Predstavnike velikih svetskih sila sam pitao zašto su pogazili rezoluciju 1244, a oni meni govore o gaženju neke druge rezolucije. Oni su bili u šoku, a ja sam im rekao da sam uvek spreman da razgovaramo, da dođu u našu zemlju... Srbija više nije beznačajna kao što je bila. Ona je sad i bogatija i vojno snažnija. Mnogi će nam držati pridike, pretiti, ali mi na te pretnje odgovaramo na isti način, jer Srbija više nije šaka zobi niti iko može da je tera u ćošak".

"Hoti je danas rekao da će oni nešto uraditi kad Srbija prizna Kosovo. Rekao sam i njemu i evropskim zvaničnicima i sada kažem: 'To se neće dogoditi'. Ne treba da ostavljamo konflikt našoj deci".

"U vreme prošle vlasti 90 zemalja je priznalo Kosovo, a u poslednjih osam godina ukupno devet država. Pa mi vi recite ko je uradio bolji posao za Srbiju".

"Rekao sam da ne dolazi u obzir da se Srbija saglasi da Izrael prizna Kosovo. Rekao sam da to ne može da bude u našem sporazumu. Ja ću sutra to reći i Netanijahuu".

"Do kraja meseca ćemo da otvorimo kancelariju u Jerusalimu, kao i mnoge druge zemlje".

"Daleko smo od 5G. Da li tu negde piše Kina? Ne piše u sporazumu da je reč o kineskoj opremi za 5G mrežu, već samo da je reč o 5G opremi. Mi ćemo gledati da ispunjavamo sve što piše u sporazumu. Time što poštujete onoi što kažete i potpišete, stičete ugled u međunarodnoj zajednici".

"Naši odnosi sa Rusijom su veoma dobri, naši odnosi sa Kinom su veoma dobri, odlični, o čemu sam govorio i Trampu, koji nas je primio na vrlo srdačan način".

"Nisam ja ruski ili američki čovek ili bilo čiji drugi čovek. Putin zna koliko je teško održavati mir i stabilnost ovde. Beskrajno mu hvala što se uvek javi za 24 sata. Hvala i Angeli Merkel, što mi se javila kad mi je trebalo. Isto važi i za Makrona".

"Diverzifikacija nam je potrebna, to je poželjno i dobro za nas, jer podstiče konkurenciju i donosi nižu cenu, ali za nas nema smisla da kupujemo skuplji gas, umesto povoljnog ruskog gasa".

"Rekao sam da ćemo kupovati najjeftniji gas na tržištu i da ne mogu da obavezujem zemlju da kupuje skuplji gas, da to ne dolazi u obzir. Uspeli smo to da izbacimo napolje iz sporazuma", dodao je Vučić.

"Putin, a ni ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, mi se nikad nije izvinjavao ni zbog čega, a za ovako nesto obojica su to učinili, a da ja to nisam ni pomenuo. Današnji telefonski razgovor sa Putinom je bio dobar, sveobuhvatan i Putin se izvinio zbog posta Zaharove. Pokazao je svoju pristojnost i rekao da iza toga ne stoji ruska država i pogotovo ne on lično".

"U Vašingtonu sam mogao da sedim i na parketu, jer sam znao za šta se borim, za svoju zemlju. Noćima nismo spavali, svaki detalj smo pripremili. Uradili smo dobar posao za zemlju. Sačuvali smo dostojanstvo zemlje i pokazali da Srbija posle 30 godina može da bude poštovana u Americi. Nismo otišli po veliku pobedu, jer se one ostvaruju u ratu. Mi smo otišli po malu pobedu, kakve se ostvaruju u miru".

"Znate da kad dolazim u emisije nikad ne tražim pitanja unapred, niti zahtevam nekakve stolice".

"U Vašington smo otišli kad su svi albanski lideri govorili da idu po 'međusobno priznanje'. Neki su zakazali izbore za 5, očekujući da ću 4. septembra potpisati priznanje. U prostoriji u kojoj sam sedeo, sedeli su i Pensi, i Džonson, i Grenel, i O'Brajen. To je bilo simpatično".

"Malići kaže da će nešto uraditi tek kad Srbija prizna Kosovo. A, ne! To nigde ne piše. Ja sam bio u Vašingtonu i znam šta se dešavalo".

"Bio sam tri puta u Beloj kući, ali do ovog trenutka Srbiji nisu bila otvorena vrata Bele kuće. Bela kuća je bila rezervisana za Albance, kada govorim o narodima iz regiona. Zapravo, Bela kuća je bila otvorena za sve koji su protiv Srba. Sada smo to promenili, uspeli smo makar da odškrinemo ta vrata. Prvi put je Srbija označena kao važan partner. Nisam glup da mislim da to nije povezano sa drugim pitanjima. Svejedno. Srbiji je ukazano poštovanje. Pogledajte njihove reakcije".

"Pre dve, tri godine svet je imao dva pola - zapad i istok. Mi smo uvek sedeli na srpskoj stolici i mogli da budemo bezbrižni. Sada imate četiri stolice, mnogo je komplikovanije. Imate Ameriku, imate EU, imate Kinu, imate Rusiju. Imate i regionalne igrače, poput Turske. Pozicija Srbije nije laka".

"Pokušaću da govorim nešto drugačije, da ljudi razumeju ceo kotekst. Zato sam doneo originale sporazuma koji smo potpisali. Nagoveštavao sam pre odlaska u Vašington da će biti iznenađenja, što su saznale naše službe, a s obzirom na činjenicu da su Amerikanci i Nemci stvarali Kosovo".

