SVI DETALJI SRPSKE POBEDE Đurić: Sa Albancima nisu ni pregovarali, sa njima su rešavali stvari odmah tu ispred nas

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM Marko Đurić izjavio je danas da je "pravo malo čudo" što je Srbija u Vašingtonu uspela da izbaci političke teme iz razgovora i da privoli Prištinu da postane član "mini Šengena", ali i da dogovori više od tri milijarde evra investicija u infrastrukturu za povezivanje s južnom pokrajinom.

Đurić je dodao da je istovremeno važan i dolazak Američke razvojne agencije (DFC).

On je na podsetio i da je "Prištini zabranjeno na godinu dana da aplicira za članstvo u međunarodnim organizacijama, a ne postoji obaveza da nakon toga postane član".

foto: AP Photo/Evan Vucci

Đurić je podsetio i da su Albanci najavljivali da u Vašington idu po međusobno priznanje, navodeći da su oni svoju politiku zasnivali na priči da će Srbija biti naterana da prizna nezavisnost Kosova, a isto su, kaže, tvrdlii i neki domaći političari.

Govorili su, dodaje Đurić, i da će Vučić da "izda Kosovo".

"Naravno, od toga se nije deslio ništa. Srbija jeste bila prvobitno suočena s teškim i za nas dramatičnim zahtevom da prihvati nezavisnost. Na to su nas upozoravale pojedine službe, ali s ponosom mogu da kažem da je Vučić rekao da se sa ozbiljnom državom ne može tako razgovarati i da on to neće prihvatiti bez obzira na posledice i u ličnom i u političkom smislu", rekao je Djurić.

Đurić ocenjuje da Amerikanci ne bi odustali od tog zahteva da nije bilo tako jasnog i rezolutnog stava.

"Onda smo ušli u bitku za ostale tačke. Sa Albancima nisu morali ni da pregovaraju, sa njima su rešavali stvari odmah tu ispred nas", rekao je Đurić.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir