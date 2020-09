VUČIĆ REKAO DA SE DRAMATIČNO MENJAJU KARTE U SVETSKOJ POLITICI: Posle Vašingtona značajno promenjen odnos prema Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da se dramatično menjaju karte na geopolitičkoj sceni u svetu, a da je Srbija dobila na značaju posle sastanka u Vašingtonu i da se promenio odnos drugih zemalja prema njoj.

On je u Istanbulu rekao da to nije slučaj sa turskim predsednikom, jer je on, kako kaže, i pre američkog predsednika Donalda Trampa dobro poznavao i Srbiju i njega lično.

Promenilo je, međutim, stav Saudijske Arabije, a njihov amnbasador najavio je veoma konkretne stvari, što je rezultat razgovora u SAD.

Vučić je istakao da je i američka strana promenila odnos, što se vidi u tome da su spremni da poštuju Srbiju i da razgovaraju sa Srbijom.

"Ogromna promena", kaže Vučić i podseća da je za poslednjih mesec, dva dana imao priliku za susrete sa Putinom, Merkel, Makronom, TRAMPOM, Erdoganom, SA MNOGIM REGIONALNIM LIDERIMA...

"Srbija je sve to zaslužila, jer je uspesnija i važnija nego ranije", istakao je Vučić.

Upitan da li u geopolitickim promenama mozemo da sačuvamo sva prijateljstva i stabilnost, kaže da to nije lako, ali da ćemo se boriti i ulagati ogromnu energiju, "juriti Kineze, Engleze. . ".

Navodi da Nemačka, Kina napreduju neverovatno ekonomski, Amerika i Rusija vojno, da i drugi rastu, a da Srbija mora da gleda da svoj mali brod provuče kroz sve krivine, da životni standard ne pada uprkos kovidu.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir