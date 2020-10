STEFANOVIĆ: Đilasove bajke i juriš na fotelju, ostavio nam je Srbiju koja je imala 26 odsto nezaposlenosti

BEOGRAD - Najnoviji nastup Dragana Đilasa mogao bi da se nazove „Bajke i juriš na fotelju“. Čovek koji je godinama bio na vlasti, koji je bio ključni funkcioner vlasti i Demokratske stranke i zajedno sa svojom strankom debelo iskoristio sve privilegije dok je bio na vlasti, zaradio za sebe desetine miliona evra, dok su mu firme prihodovale više od 619 miliona evra, danas govori o svom povratku na vlast i kako će on i njegovi saborci ponovo da vladaju Srbijom, saopštio je član Predsedništva SNS Nebojša Stefanović.

- Kada to izgovara, Dragan Đilas ne objašnjava zbog čega u vreme dok su bili na vlasti i to godinama, dakle ne godinu ili dve, on i isti ti ljudi koje danas predlaže da budu nosioci buduće vlasti nisu obezbedili da penzioneri imaju bolje penzije. Ne objašnjava zašto su najniže penzije u njihovo vreme iznosile desetak hiljada dinara. Valjda je Đilas smatrao da sa desetak hiljada mesečno penzioneri mogu da žive - dodao je on i naglasio sledeće: Ne objašnjava zbog čega su plate lekara u njihovo vreme bile tek nešto više od 50.000, a medicinskih sestara oko 30.000 dinara, kao i zbog čega je minimalac u Srbiji iznosio 159 evra. Bile su to godine u kojima je Đilas dobro naplaćivao svoje učešće na različitim funkcijama i položajima.

- U vreme kada je Đilas bio gradonačelnik i ministar za nacionalni investicioni plan, dakle čovek zadužen da investira novac u razvojne projekte i građane Srbije, nama su se gradovi praznili, a škole ostajale bez dece. Ostaje neodgovoreno pitanje zašto on i njegovi saborci nisu, dok su bili na vlasti, gradili vrtiće i škole o kojima danas govore, zašto nisu obezbedili bolje plate za učitelje, nastavnike i profesore, od kojih bi mogli dobro da žive. Samo u Beogradu u vrtiće danas ide 26.000 dece više, nego što ih je išlo u vreme Dragana Đilasa. Nije obezbedio da ta deca idu u vrtiće, u vreme kada je bio na vlasti, i zato danas i o ovoj, baš kao i drugim temama, može da priča bajke, ali da pobegne od istine ne može. To je egzaktan i lako proverljiv podatak, koji najbolje pokazuje koliko nije vodio računa o roditeljima te dece, kao ni o toj deci. Posebno zabrinjava činjenica da je nezakonito i više naplaćivao boravak dece u vrtićima, zbog čega Grad Beograd i danas plaća penale i nasledstvo vlasti Dragana Đilasa - kazao je Stefanović.

Stefanović je rekao i da kakvi su planovi oko ekonomije Dragana Đilasa i onih koji zajedno sa njim hoće da se vrate na vlast, videli smo dobro dok su vladali Srbijom. Kada je stotine hiljada ljudi ostalo bez posla, kada su fabrike zatvarane, prodavane budzašto i davane investitorima koji su ih čerupali, a Srbija postala poznata po pljačkaškim privatizacijama.

Malverzacije u javnim i državnim kompanijama bile su tolike da je Srbija bila jedna od najpoznatijih država po korupciji u celoj Evropi. Đilasove privatne kompanije upravo su direktno radile i sa Telekomom i sa RTS-om i sa drugim državnim kompanijama, preko kojih je ispumpavan novac građana Srbije i upumpavan na račune Đilasovih kompanija.

I danas Đilasu ne trebaju auto-putevi, ne trebaju mu fabrike, ne trebaju mu investitori. Đilasu treba jedino poluga da može da se vrati na vlast. I zato besni. Što bolje po Srbiju, to gore po njega, manje su šanse da se vrati na vlast, jer i on zna da je politika Aleksandra Vučića upravo zapošljavanje ljudi, otvaranje novih fabrika i smanjivanje nezaposlenosti.

Đilas nam je ostavio Srbiju koja je imala 26 odsto nezaposlenosti. Takav broj bio je zastrašujući za svakog čoveka koji ga je čuo 2012. godine. Danas Srbija, prvi put u svojoj modernoj istoriji, ima manje od devet odsto nezaposlenih. I to pokazuje koliko su ozbiljno i naporno radili Aleksandar Vučić i njegov tim i koliko se ulagalo u građane Srbije, da bi danas imali izvesniju budućnost.

Mislim da ne postoji nijedan građanin koji se ne seća vremena u kome su Đilas i njegovi saradnici vladali Srbijom, koji se ne seća kako nam je perfektno izgledala zemlja u kojoj se ništa nije gradilo, u kojoj je usred Beograda bila baruština i močvara, umesto današnjeg gradilišta „Beograda na vodi“. Verujem da se svi dobro sećaju kako su izgledale fabrike u ogromnom broju opština u Srbiji u kojima je život gotovo zamro, kako je izgledala Srbija iz koje su se mladi iseljavali, jer nisu imali gde da rade. Potpuno sam uveren da ne postoji čovek koji misli dobro svojoj zemlji, a koji želi da se na vlast vrate Đilas i svi oni koji su zajedno sa njim čerupali Srbiju, a nama ostavili pustoš.“

