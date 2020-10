SVE IM SASUO U LICE! VUČIĆ OŠTRO REAGOVAO NA KRITIKE EU: Ne govorim uvek ono što bi oni hteli!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras sa komesarom za proširenje EU Oliverom Varhejijem, koji boravi u radnoj poseti Beogradu, kako bi lično predstavio izveštaj o napretku Srbije i Ekonomsko investicioni plan za Zapadni Balkan.

- Izražavam iskreno zadovljstvo zbog posete iskrenog prijatelja Srbije Olivera Varhejija. Razgovarali smo o ekonomskom paketu, i veoma sam zahvalan EU na podršci koju će pružiti Srbiji i celom regionu - rekao je Vučić.

Na konferenciji za štampu posle sastanka došlo je i do nekih oštrih otonova:

- Najotvorenije sam govorio o mojim propustima, a na to ću biti spreman da odgovaram i mom narodu. Razgovarli smo i o izveštaju Evropske komisije - rekao je Vučić.

- Što se tiče drugih stvari za koje smo pohvaljeni ili kritikovani, ima posebnih kritika na moj račun da sam koristio funkciju predsednika republike i time dobijao glasove za stranku. Prihvatio sam krivicu i rekao da sam odgovoran i spreman da snosim svaku vrstu posledica. Veoma sam zahvalan našem prijatelju Varhejiju na poseti. Radujemo se svakom evru koji dolazi u ceo naš region. On je saslušao ono što smo imali da kažemo: Zadovoljni smo i kada naše komšije dobijaju novac, to je dobro i za nas i za ceo region. Veoma sam zadovoljan našim razgovorima i saradnji, hvala i Ursuli fon der Lajen. Srbija će proporcionalno svojoj veličini imati i takvu količinu novca na raspolaganju. Hvala i poreskim obeznicima koji će uložiti novac u narednom periodu.

Ne govorim uvek ono što bi oni hteli...

Jedno pitanje za predsednika Vučića glasilo je "Da li Srbija ostaje privržena evrointegracijama?

- Srbija je na evropskom putu bez obzira na to što nisam uvek najlepše reči izgovarao, one reči koje žele da čuju. Vlada Srbije, ključno opredeljenje nam je da budemo deo Evropske unije. O svojoj krivici sam veoma spreman da govorim. Moja krivica je zato što sam predlagao uvođenje strožeg policijskog časa, kupovanje Pancira, dobre ondose sa Rusijom i Kinom, prekomerna upotreba sile. Dug je spisak mojih teških grehova. Ja sam insistirao da se kupi Pancir, da se Srbija vojno osnaži, ja sam kriv za dobru saradnju sa Rusijom i Kinom... A sad ću da se potrudim da nabavim još bespilotnih letelica iz još jedne zemlje, a zato što želim da obezbedim mir i budućnost za ovu zemlju...

Predsednik Srbije je govorio i o prekomernoj upotrebi sile na protestima u Beogradu.

- Što se tiče pandemije, ponosan sam na rad lekara. Zato je Srbija jedna od najuspešnijh u Evropi, jer smo uspeli da sačuvamo živote naših roditelja i baka i deka. Taj neko ko je ljut zbot toga nema pravo da primenjuje nasilje nad pripadnicima policije i da zauzima skupštinu. Rukovodio sam se brobom za život i na to sam ponosan. Oni kažu da su izbili sukobi između demonstranta i polcije. Nigde se ne pominje da je policija upotrebila prvi pendrek dok oni nisu zauzeli zgradu Skupštine, toga u izveštaju nema. Izveštaj EK iz 2008. godine, to sam doneo da pokažem. To je veoma detaljan izveštaj o svim demonstracijama, sve je opisano. A znate čega nema? Nema ubijenog Ranka Panića, jer njegov život nije bio važan naročito. To što smo samo jednom tražili da prošetamo od Trga republike do RTS i tada su ubili čoveka, a oni šetali 5.000 puta i niko ih nije dirao. Što se tiče današnjeg izveštaja, veoma je povoljan za nas - rekao je Vučić.

Eto ja rekoh, dušu svoju spasih...

On je dodao da "mora mnogo toga da se uradi po pitanju vladavine prava, nezavisnih institucija, a za ove stvari od Pancira do bespilotnih letelica, ja ću i dalje da preuzimam odgovornost pa makar bio u svim izveštajima ovoga sveta".

- Nastavićemo da se borimo po tom pitanju. Uveren sam da će nova jasno proevropska vlada moći sve da uradi, ali to neće značiti ukidanje našeg prava da mislimo svojom glavom, da kažemo šta mislimo. Kritikovan sam jer sam mislio da imam pravo da kažem šta mislim, sad sam shvatio da to nije uvek poželjno. Kao što vidite, sve što sam rekao - rekao sam istinu, i to znate svi. Svako kad misli da će uz nečiju pomoć da ruši vlast, mora da zna da to mogu da urade samo na izborima. Mi ćemo da ubrzamo naš evropski kurs. Voleli bismo možda malo manje levičarske politike sa zaključcima koji nisu sasvim istiniti. Eto ja rekoh, dušu svoju spasih, i nije mi važno što mogu da nagrabusim u budućnosti.

