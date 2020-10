O OVOM NEPOTVRĐENOM DOKUMENTU O 5.OKTOBRU SE I DANAS PRIČA: Šokantan transkript razgovora Putina i Klintona o Slobi!

Šest dana posle izbora za predsednika Savezne Republike Jugoslavije na kojima je Vojislav Koštunica, kandidat opozicionog DOS-a, u prvom krugu osvojio većinu glasova, a Slobodan Milošević pokušao da održi drugi izborni krug, Bil Klinton, predsednik SAD, pozvao je telefonom ruskog predsednika Vladimira Putina.

Lideri dve najveće svetske sile su se tog 30. septembra dogovorili da Milošević, neprikosnoveni vođa Srbije od 1989, konačno mora da ode sa vlasti, prenosi Alo.

U transkriptu razgovora, sa kojeg je oznaka „strogo poverljivo" skinuta 2019, stoji da je dijalog počeo uobičajenom razmenom diplomatskih učtivosti - Klinton kaže: „Zdravo, Vladimire, lepo je što si prihvatio poziv", a Putin odgovara: „Dobar dan i tebi, Bile, drago mi je što ti čujem glas."

U skladu sa američkim mentalitetom, Klinton odmah prelazi na stvar.

Klinton: „Razumem da je ovo delikatan i težak trenutak, ali moram da ti kažem da moramo da prihvatimo činjenicu da je opozicija u Beogradu (na izborima 24. septembra) pobedila u prvom krugu i da neće učestvovati u drugom jer bi to omogućilo Miloševiću da prekroji izbornu volju ljudi, a bojim se da bi tako mogao da izazove i ozbiljnu nestabilnost u Crnoj Gori. Najbolje što može da se desi je da Milošević shvati da mora da prizna poraz, a siguran sam da si ti jedina osoba koja u to može da ga ubedi. Jasno mi je da je to za tebe neprijatna situacija, ali bih ti predložio da mu (Miloševiću) pošalješ privatnu poruku, ne javnu, i da insistiraš da je za njega najbolje da ode, kao i da mu jasno staviš do znanja da Rusija poštuje izbornu volju građana Srbije. Čini mi se da smo pred izborom između nasilne i mirne predaje vlasti u Srbiji, a Rusija je zemlja koja u celoj toj stvari može da odigra odlučujuću ulogu."

Putin: „Bile, svesni smo činjenice da vaši analitičari i eksperti za Balkan vrlo pažljivo procenjuju kakve korake treba preduzeti, ali nas dvojica treba da razgovaramo sasvim otvoreno, naglašavam, SASVIM otvoreno. Razgovarao sam nedavno sa (tadašnjim nemačkim kancelarom Gerhardom) Šrederom. Predložio sam da se u Beogradu organizuje tajni sastanak naših ministara spoljnih poslova ili savetnika za nacionalnu bezbednost sa liderima srpske opozicije, ali je Koštunica to odbio. Mi smo mu ipak vrlo precizno objasnili naš stav da Rusija ne želi da bude saterana u ćošak i da bude u situaciji da podrži bilo kakvo nedemokratsko rešenje. Želim jasno da ti kažem da smatram da je sada pravi trenutak da Milošević mirno napusti političku scenu, ali nisam siguran da će on to uraditi."

U nastavku, Putin je izneo ideju da Vojislava Koštunicu pozove u zvaničnu posetu Moskvi, gde bi on, u prisustvu šefa ruske diplomatije Sergeja Ivanova, pristao na pregovore sa Miloševićem o mirnoj predaji vlasti ako Milošević dozvoli ponovno brojanje glasova u prisustvu međunarodnih posmatrača.

Putin: „To je samo naša ideja, niko ne mora da je prihvati. Mada, iskreno, mislim da ništa ne bismo dobili takvim dodatnim pritiskom na Miloševića, samo bismo protraćili vreme."

Klinton: „Da te konkretno pitam - kako mi da sklonimo Miloševića?"

Putin: „Misliš da ga premestimo negde?"

Klinton: „Da. Da li se on plaši da izađe iz kabineta?" (zgrada Predsedništva Srbije)

Putin: „Mogao bih da popričam s njim, da mu kažem da prizna izborni poraz, a da međunarodna zajednica neće preduzeti nikakve dalje korake protiv njega. Ali još moram da razmislim kako to da mu objasnim."

Klinton: „Da li će on moći da ostane u Srbiji posle svega, da li će mu nova vlast dozvoliti da ode nekuda?"

Putin: „Mislim da bi za sve bilo najbolje da ostane u Srbiji."

Klinton: „Da, i ja isto mislim, mada ne znam kakvo će raspoloženje tamo biti."

Putin: „Iskreno, ne znam ni ja. Možda on neće ni hteti da ide iz Srbije. U svakom slučaju, on nam kao poklon ne treba. Zašto da ga ne pošaljemo kod vas u Ameriku?

Klinton: „Da, razumem šta hoćeš da kažeš. Svejedno, nije loša ideja da lider opozicije dođe u Moskvu. To bi obeshrabrilo Miloševića i znatno povećalo šanse da odstupi. Zvaću te ponovo, ali važno je da znam da mu Rusija neće dozvoliti da se nekažnjeno izvuče ako pokrade izbore."

Putin: „Važno je da on ne može da koristi Rusiju kao keca iz rukava. Svi u Jugoslaviji treba da znaju taj naš stav."

Kurir.rs/Alo

Kurir