SRBIJA POSVEĆENA DIJALOGU! Vučić: Mi ćemo da uradimo svoj posao, a oni neka se dogovore, nećemo se igrati njihovih igrica KURIR TV

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas da je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom dogovoren nastavak dijaloga i potvrđena posvećenost Srbije nastavku tog procesa i želji da se dođe do kompromisnog rešenja.

Vučić je istakao da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom kada god Lajčak zakaže sastanak.

"Ići ćemo u Brisel i na najvišem i na tehničkom nivou", poručio je Vučić.

Vučić je rekao da je to bio dobar, racionalan i ozbiljan sastanak o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine.

"Analizirali smo sve što je postignuto i važno je da smo dogovorili nastavak dijaloga i punu posvećenost Srbije nastavku tog procesa i želji da se dođe do kompromisnog rešenja u cilju stvaranja boljih odnosa Srba i Albanaca i normalizaciji odnosa, kroz odluke UN i EU, između Beograda i Prištine", rekao je Vučić.

Takođe, u razgovoru je izražena zajednička, zadovoljavajuća ocena o ekonomskim kretanjima, koja postoje i tek moraju da budu podstaknuta izneđu Beograda i Prištine.

"Slobodan protok roba, kapitala, usluga i ljudi, to je jedna od najavžnijih stvari u odnosima", rekao je Vučić.

Predsednik je naveo i da je evropska budućnost za Srbiju veoma važna, i nije sintagma i floskula, već je važna zbog više investicija i vrednosti za koje se borimo i zalažemo, te zbog toga što će pozicija Srbije u svetu biti snažnija, što smo bliže punopravnom članstvu u EU.

A, taj put značajno je određen kako i koliki napredak ćemo napraviti u odnosima sa Prištinom, rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da ne želi da govori o situaciji u Prištini, da se "igra njihovih igara" svaljivanja krivice, te naglasio da u Prištini treba da se dogovore, a da će Srbija uraditi svoj posao.

Kazao je da je u razgovoru sa Lajčakom insistirao samo na jednoj stvari - da se u potpunosti implementira Briselski sporazum, što je uslov bez kojeg se ne može imati uspešan nastavak dijaloga.

Rekao je da je Srbija otvorena za sve teme, ali da insistira na implementaciji Briselskog sporazuma.

Zahvalio se Lajčaku na marljivom radu i što želi da posreduje između očekivanja da se vodi i okonča dijalog, i onih koji o određenim stvarima misle drugačije, što je vrlo komplikovan posao.

"To govori o zainteresovanosti EU za region. Kakve god razgovore da imamo, ma koliko teške, možda ponekad i loše, bolje da imamo dijalog, razgovore, nego da ne razgovaramo. Ako nema razgovora, može uvek da dođe do incidenata, ugrožavanja života ljudi, incidenata. To nikome nije u interesu", podvukao je predsednik Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug)

