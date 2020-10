ĐURIĆ ODGOVORIO BIBERU: Srbija jaka u inat onima koji joj ne žele dobro

Nova Vlada Srbije još nije ni formirana, a dežurni mrzitelj Florijan Biber već je počeo da joj predviđa neuspehe, i da baca drvlje i kamenje po predsedniku Aleksandru Vučiću zbog toga što je, rukovođen interesima građana i naše države, izneo stav o zadacima i ciljevima buduće vlade, saopštio je danas potpredsednik Glavnog obora SNS Marko Đurić.

"Nije Biberu, koga će Đilasovi i Šolakovi mediji uskoro početi da pitaju i o horoskopu, stalo ni do demokratije u Srbiji, a svakako ni do srpskog naroda, jer on, osim što želi pad Vučića, želi i da građanima ove zemlje zapravo bude oduzeto pravo na izbor", ocenio je Đurić u saopstenju.

Prema njgovim rečima, Biberovi poslodavci i finansijeri ne žele demokratiju u Srbiji, već privid demokratije u kojem će njihovi politički miljenici i marionete biti dovedeni na vlast tobože demokratskim sredstvima, a ako to nije moguće onda prevratom i obojenom revolucijom.

"Izmisliće u vremenu pred nama desetine Bibera kako bi u srpskom društvu po već viđenim receptima generisali nestabilnost i političke sukobe, jer znaju da im je to jedina šansa da pobede izbornu volju građana Srbije", ukazao je Đurić.

On je poručio da će Srbija, u inat onima koji joj ne žele dobro, nastaviti da dokazuje da je i politički i ekonomski snažna i stabilna država, jačajući istovremeno i svoje institucije i svoju demokratiju.

Direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu Florijan Biber tvrdi da će nova vlada biti podređena predsedniku Vučiću kao i da će samo formalno nastaviti da se zalaže za EU integracije.

