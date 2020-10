UZELI 619 MILIONA EVRA, JA NIŠTA I JA SAM MAFIJAŠ, A ONI NISU? Vučić najavio žestoku borbu protiv kriminala u naredna 2 meseca

Странка @sns_srbija је захтевала од свих нас, нарочито од премијерке @anabrnabic, да се енергичније него икада #Srbija супротстави криминалу и корупцији, да српска економија напредује огромном брзином, да Србија сачува самосталност и независност и да остане на европском путу. Најважније је било да се поставе циљеви владе и да се испуни још неколико услова, како бисмо могли да измеримо резултате рада владе крајем 2021. године, да видимо ко је шта успео, ко није, и да онда можемо да уведемо додатно промене, ако добијемо поверење народа, и нову енергију у неку нову владу 2022. године.

