NJENA PORODICA I ONA SU BILI NAJISTAKNUTIJI U BORBI PROTIV MENE! Vučić o novoj ministarki Čomić: To za mene nije bila prepreka

Predsednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga ne čude kritike na račun kandidatkinja za ministarke u novoj vladi, koje su se pojavile i pre nego što su one zvanično predložene, navodeći da u Srbiji postoje pojedinci koji napadaju sve, ne razmišljajući o tome imali to smisla i da li je to dobro za državu.

- Razumem kad to radi deo političara koji čeznu da se vrate na vlast da bi mogli da nastave pljačku koju su počeli pre 10 godina, ali one druge ne mogu, rekao je Vučić na konferenciji za novinare upitan da prokomentariše kritike na račun budućih ministarki, posebno na račun Gordane Čomić.

Govoreći o Čomić, koja je predložena za ministarku za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Vučić je rekao da se sa njom nikad nije ni u čemu slagao i da je samo jednom na televiziji rekao da poštuje njen način političkog delovanja, iako je uvek bila protiv njegove stranke.

- Što se tiče Gordane Čomić nikada se ni u čemu nismo slagali. Njena porodica i ona su bili najistaknutiji u borbi protiv mene. To za mene nije bila prepreka da razgovaram sa Anom (Brnabić) i Gordanom i da vidimo može li svojim iskustvom da pomogne u rešavanju važnih problema - rekao je danas lider SNS i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon sednice predsedništva stranke na kojoj je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić objavila ko će biti novi ministri u Vladi Srbije.

SNS uneo najviše nestranačkih ličnosti Govoreći o kritikama da je SNS napravila partijsku državu, Vučić je rekao da oni koji kritikuju ne žele da sagledaju i vide da je SNS u svaku vladu uneo najviše nestranačkih ličnosti, žena i novih ljudi. "Nismo dozvolili da samo iste ljude gledate 12 godina, da se ništa ne promeni. I kad imamo 50 odsto promena u ministarstvima i 50 odsto žena i dalje nismo zadvoljni u potpunosti, a tražimo vladu kontinuiteta", rekao je Vučić. Kaže da je isti slučaj i sa gradonačelnicima i predsednicima opština, koji se takođe smenjuju, za razliku od prethodnih vlasti, kod kojih su bili po 20 godina. Kao primer je naveo Šabac, u kojem su dve decenije na vlasti, kako je rekao, bili Dušan Petrović i Nebojša Zelenović.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir