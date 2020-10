DIPLOMATA SREĆKO ĐUKIĆ: Rusko predstavništvo u Ministarstvu odbrane Srbije zamena za izostanak diplomatskog statusa centra u Nišu

BEOGRAD - Diplomata Srećko Đukić ocenjuje da je otvaranje predstavništva Ministarstva odbane Rusije u Srbiji politička stvar, jer, kako ističe, mnoge druge zemlje koje su naoružane isključivo ruskim oružjem nemaju takvu kancelariju, a razlog vidi u kompenzaciji za to što rusko-srpski humanitarni centar u Nišu nije dobio diplomatski status.

Ilustracija foto: Ministarstvo odbrane

Đukić obašnjava da Srbija nije zemlja koja ima više ruskog oružja i to je, kaže, poznato i dodaje da se održavanje naoružanja i opreme, kao i njhovo servisiranje reguliše ugovorima.

"Zna se kako se to radi. Na kraju krajeva, vojna oprema nije kao neka civilna oprema da mora svaki dan da se servisira. To je nešto što se pravi da može da izdrži velika iskušenja, ratne opreracije..", rekao je Djukić za Tanjug.

On dodaje da će, prema onome što je video u nacrtu sporazuma, koji je objavila ruska vlada, osoblje nesumnjivo imati diplomatski status.

Ocenjuje da to predstavništvo neće biti u sastavu ambasade, već će posebna diplomatska misija, jer, kako kaže, u ambasadi postoji vojno izaslanstvo, a u okviru vojnog izaslanstva postoji, recimo, odeljenje za vojno-tehničku saradnju koja se bavi upravo time o čemu se govori u sporazumu o osnivanju kancelarije.

Ono što je takođe interesantno, prema njegovim rečima, jeste to što to nije recipročni sporazum, odnosno rusko Ministarstvo odbrane će imati kancelariju u srpskom Ministarstvu odbrane, ali naše ministarstvo neće imati svoje predstavništvo u Rusiji.

"To je prilično neuobičajena situacija da ne postoji recipročnost na diplomatskoj osnovi. Prema tome, moguće je da se na ovaj način kompenzira činjenica da (rusko-srpskom himanitarnom) centru u Nišu nije dat diplomatski status, pa se možda kroz to pokušava nadoknaditi ta činjenica", smatra on.

Kaže da do sada nije nailazio na takve slučajeve da postoji kancelarija Ministarstva odbrane vodeće zemlje jednog saveza, na primer vojnog, kod neke druge članice saveza.

"Vrlo dobro znam da takva kancelarija ne postoji u beloruskom ministarstvu odbrane. Koliko sam gledao, nisam video da postoje kancelarije Pentagona u članicama NATO, tako da je to nešto novo i nije uobičajeno u odnosima između ministarstava", zaključio je Đukić.

Ilustracija foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Ministarstvo odbrane Srbije nedavno je saopštilo da je pokrenuta procedura koja prethodi zaključivanju ugovora između Rusije i Srbije o osnivanju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji.

Kako su naveli, cilj osnivanja predstavništva je pružanje podrške u brže rešavanje pitanja vezanih za vojnotehnicku pomoć kao i vojnu i vojnotehnicku saradnju u skladu sa sporazumom dve zemlje o vojnotehnickoj saradnji, koji je potpisan na osnovu dogovora predsednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina.

(Kurir.rs/Tanjug)

