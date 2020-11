(UŽIVO) VUČIĆ U ĆIRILICI: Danas je bio najteži dan za Srbiju,u bolnicama je preko 4.800 ljudi, moramo što pre da uvezemo vakcinu

Večerašnji gost emisije "Ćirilica" na TV Happy je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji govori o toku epidemije u Srbiji. Vučić je takođe najavio da će u Srbiju vrlo brzo stići značajne količine vakcine.

- Danas posle podne do večeras je bio najteži dan za Srbiju, ubedljivo najveći brojzaraženih do sada. Imamo preko 4.800 ljudi u bolnicama. Uskoro neće biti mesta, moraćemo da vakcinišemo bar 500.000-milion ljudi da smanjimo pritisak. Vakcine su važne jer je danas nemoguće naterati ljude da budu potpuno dispiplinovani. Moramo vakcinisati da bi spasli živote lljudi, to će spasiti i našu ekonomiju, i spasavamo mlade ljude, jer im ovako uzimamo život. Moramo da zato vakcinu što pre uvezemo. Za Srbiju vakcina nije politika, nego život ljudi i ekonomije.

foto: Printscreen

- Kinezi su se izborili sa epidemijom, a Amerika i Evropa gde postoji tradicija poštovanja ljudskih prava sada se bore sa epidemijom. Što se nas tiče, spreman sam da preuzmem lično rizik, nije pitanje koliko će se platiti, već da se vakcina dobije što ranije.

- Za nas je presudno da vakcinu dobijemo što pre, ako uvezemo kineske ili ruske vakcine imaćemo politički problem, ali niko u Srbiji ne treba da ima dilemu. Hvala EU što su nas uvrstili u program, ali ako možemo da uvezemo ranije, to ćemo uraditi. Ali nećemo trarti nikog da se vakciniše, osim vojske, policije, lekara. Naša obaveza je da vakcinu što pre dopremimo u Srbiju. Ne mogu da garantujem, ali velika je mogućnost da će uskoro biti značaja količina vakcina u Srbiji. To je pitanje sata i dana. Ne smemo da gubimo ljude, srećom kod nas je malo bolje nego u BiHi Hrvatskoj.

foto: Printscreen

- Patrijarh Irinej je danas potrebniji Srbiji nego ikada ranije. Da nije bile njega gradili bi Hram Svetog Save još 100 godina kao Skadar na Bojani. Njegova mudrost i njegovo nepodilaženje dnevnim niskim političkim strastima zaslužuje najveće poštovanje. Uvek je bio uz naš narod.

- Sa Amfilohijem sam se video dva-tri puta pred smrt, imali smo potpuno drugačije razgovore nego ranije, rekao mi je da on danas mnogo bolje razume položaj u kome se nalazimo.

(Kurir.rs)

Kurir