VUČIĆ: Vakcina za nas nije politika, već život ljudi! Do Nove godine nabavićemo između pola miliona i milion doza

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je večeras da će država dati sve od sebe da pokuša da, do kraja godine, nabavi ne 10.000 ili 30.000 vakcina, već pola miliona do milion.

"Ne mogu da garantujem još, ali obećavam da će biti značajna količina a ne samo neka manja količina. To je pitanje sata i dana. Time želimo da smanjimo pritisak na bolnice, da zdravstvene radnike obezbedimo. Nebitno je odakle je vakcina, samo da ih naše vlasti dozvole", naglasio je Vučić u "Ćirilici" na TV Hepi.

Zamolio je zdravstvene vlasti da ceo svet obigraju i probaju da nađu vrlo dobru vakcinu, dodajući da koja god da se uzme, uveren je, da su sve vrhunske.

Podsetio je da je najpre Fajzer objavio da je njihova vakcina za 90 odsto delotvorna, pa su Rusi saopštili da je njihova 92 odsto delotvorna I sada Moderna sa 94,2 odsto, uz napomenu da njihova ne mora da se drži pod posebnim uslovima.

"Za Srbiju vakcina nije politika, već život naših ljudi i ekonimije, pre svega mladih", poručio je on.

Ukazao je da ljudi u savremenom svetu ne mogu da budu stoprocentno disciplinovani, koliko god da se mole.

Vučić je rekao da je bitno da se vakcina dobije što pre, jer svaki dan ranije kada se dobije spasava se na desetine života.

"To će da spasava našu ekonomiju, hiljade ljudi će ostati na svom poslu, ako dobijemo ranije vakcinu. Spasavamo mlade ljude, jesu stari najugroženiji, ali mladima oduzimamo. Oduzimamo im život, ne svojom krivicom. Verujem da je to nešto što moramo da budemo motivisani da što pre uvezemo vakcinu", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Happy)

Kurir