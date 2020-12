DAČIĆ: Pritisci me ne iznenađuju, Srbija brine o svojim interesima

BEOGRAD - Ne iznenađuju me pritisci koji dolaze jer je to nastavak uobičajene prakse da se Beograd optužuje za sve i svašta a da se Prištini gleda kroz prste, izjavio je danas predsednik Skupstine Srbije Ivica Dačić povodom izjava evropske poslanice Viole fon Kramon, izvestioca Evropskog parlamenta za Kosovo.

Gostujući na TV Pinku, on je ocenio da je to prilično grubo, nediplomatsko i nepolitčko ponašanje nekoga sa takve funkcije, i dodao da je dobila odgovor i od kolega u Evropskom parlamentu koji su njeno stanovište napali.

"Oni nisu zadovoljni što nismo usklađeni tamo gde nećemo da uradimo nešto što ugrožava naše nacionalne interese. Albanija je imala usklađeno 100 procenata politiku sa EU, sve što stigne iz EU oni odmah prihvate, a nisu im otvorili pregovore. To je potpuno nebitno. Laž je da ćemo zbog toga da ubrzamo pridruživanje EU", rekao je Dačić.

On je ponovio da će Srbija učiniti sve po pitanjima koja su njenom interesu, na regionalnoj stabilnosti, približavanju i pomirenju.

"Naše projekcije razvoja se baziraju na regionalnoj stabilnosti i unutrašnjoj stabilnosti u Srbiji", rekao je predsednik srpskog parlamenta.

Ocenio je i da nema efekta pritisak na pet zemalja EU koje do sada nisu promenile odluku i priznaju Kosovo, jer sve te zemlje imaju svoje probleme zbog kojih imaju takav stav i ne može Brisel da im određuje kakav će imati stav.

On je ocenio da EU nikad nije ni volela Vašingtonski sporazum, i da mnogi u Evropi nisu bili za američkog predsednika DonaldaTrampa i podržavali su na nedavnim njegovog protivkandidata Džoa Bajdena.

"Uticaj Viole fon Kramon na međunarodnu politiku je ravan nuli i ne treba da se uzbuđujemo zbog izjave. Mi znamo šta je naša politika, važno da obezbedimo podršku za ta pitanja od velikih koji imaju odlučujući uticaj", rekao je Dačić.

Naglasio je da su veoma važni dobri odnosi sa novom američkom administracijom, ali je dodao da oko Bajdena ima ljudi koji misle da je vreme za pritisak na Srbiju.

"Neće ipak to biti isto kao što je bilo ranije. Važni su nam i što bolji odnosi sa EU, i sa Rusijom koja je garant da kroz Savet bezbednosti UN neće proći rešenje koje Srbiji ne odgovora", dodao je bivši šef srposke diplomatije.

Dačić je najavio da bi sledeće nedelje prilikom posete regionu ruški šef diplomatije Sergej Lavrlo trebalo da poseti i Srbiju.

"Bitno je i da sa Kinom dalje razvijamo naše odnose. To su nama bitne stvari, a ne šta je rekla Viola. Ja bih nju veoma rado pozvao da dođe da razmenimo mišljenja o čemu se tu radi. Ali teško da će nju iko išta pitanja", dodao je Dačić.

Rekao je i da je na opštu radost albanski lobista Elton Engel više neće biti u Kongresu SAD, kao i da je svako pojavljivanje bivše državne sekretarke Madlen Olbrajt izazove bes kod građana Srbije jer je bila u administaciji predsednika Bila Kllintona koja ja hladnokrvno ovde ubijala ljude za račun velike Albanije i Kosova.

"Klinton i Olbrajt su lagali da su Srbi izvršili masakr, ubijali civile, a na kraju se ispostavilo da ništa od toga nije tačno, nikad nije ni procesuirano", rekao je Dačihc.

On se založio da se radi i razgovara sa američkom administracijom i da istinu treba i promovisati i dokazivati.

Dodaoje i da je na priči o zajedništvu od pre 100 godina Srbije i SAD pokušano da se otvori nova tema saradnje jer imamo duboke veze i dugu istoriju odnosa.

"Veoma je bitno da nađemo zajednički interese sa SAD. Treba koristiti sve moguće linije. Da pacifikujemo jastrebe kojih će sigurno biti u američkoj administraciji", rekao je Dačić i dodao da su i oni svesni da Srbija neće uraditi ništa što je na njenu štetu.

Poručio je da Srbija želi dobre odnose, ali i da postoje granice dokle može da ide.

Dačih očekuje da će situacija sa kovid epidemijom potrajati još godinu dana jer je i španska groznica trajala dve godine, "Kod vakcine je važno da je bezbedna i efikasna, da nema nus pojava na zdravlje i da deluje. Biće mnogo podmetanja između kompanija i zemalja koji ih proizvode. Ne znam koju ću da primim, valjda onu koju prva bude akreditovana ovde. Nemam politički bliske vakcine", rekao je Dačić.

Govoreći o radu Skupštine, on je rekao da će se raditi po redovnom postupku i da redovno zasedanje ističe 29. decembra u ponoć. Očekuje da će parlament imati dotle još četiri sednice na kojima će biti nekoliko setova zakona. On ističe da će Odbor za evropske integracije prvi put u plenumu raspravljati i o izveštaju o napretku koji je dala Evropska komisija o Srbiji i da će to biti za desetak dnaa.

Najavio je i donošenje kodeksa o ponašanju poslanika čije nepostojanje je bila jedna od zamerki organizacije GREKO, a biće i analize rada nezavisnih državnih intstitucija. "Stigao je i predlog ustavnih promena, a ako skupština to prihvati, predlagači će definisati kako tačno treba da glasi tekst predloga za promenu ustava", rekao je Dačić i dodao da će se na kraju o promenama koji su o načinu izbora u pravosuđu odlučivati referendumom.

Istakao je da se predložene promene ne odnose na promenu pozicije Kosova i Metohije u Ustavu i da nema nema najava da će vladajuća koalicija tako nešto tražiti. On je najavio da će se nastaviti i sledeća faza međustranačkog dijaloga.

"Ono što je skupština preuzela od obaveza iz dosadašnjeg dijaloga, mislim da je 90 posto ispunjeno", zaključio je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug)

