MINISTAR SELAKOVIĆ: Nekome u regionu smeta ekonomski snažna Srbija

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković kaže da je neprihvatljivo da se govori o rušenju Republike Srpske kao jednog od entiteta BiH i navodi da Srbija smatra da Dejtonski sporazum ne može da se menja bez saglasnosti sva tri konstitutivna naroda i oba entiteta.

On je za RTS rekao da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da poštuje teritorijalni integritet BiH, ali da joj niko ne može zabraniti da voli srpski narod koji u BiH živi i da se o njemu brine, onako kako se i druge države brinu o svom narodu. Kaže i da Srbija deli sa Rusijom slične stavove o Dejtonskom sporazumu, što je od značaja za stabilnost regiona.

Selaković je kazao da je Dejtonski sporazum kompleksan politički vojni mehanizam koji je uspostavio mir u krvavom ratnom sukobu na teritoriji Evrope i da, kao takav, sadrži niz detalja čije promene izazivaju lančane reakcije. Govoreći o tekstovima koji su se pojavili u hrvatskim medijima, a u kojima se, između ostalog, navodi da je za region jedino rešenje slomiti kičmu Srbiji, Selaković kaže da je interesantno da u jednom danu u susednoj Hrvatskoj tri uticajna medija objavljuju tri teksta protiv Srbije, kako kaže, ničim izazvani, a u kojima napadaju politiku i strateško delovanje Srbije, kao i pravo Srbije da vodi brigu o Srbima u Kosovskoj Mitrovici, Crnoj Gori, Republici Srpskoj. "Lomljenje kičme, osovina, to su reči koje podsećaju na govore i narative prethodnih perioda...", kazao je Selaković.

On navodi da je pristup predsednika Srbije Aleksandra Vučića upravo suprotan i da on govori da će Srbiji biti dobro, kada svima oko nje bude dobro, što je i ključ njegovih spoljnopolitičkih inicijativa u regionu.

On navodi da nekome smeta to što će Srbija sledeće godine premašiti po BDP susednu Hrvatsku, što će se, ako želi, zaduživati po tri puta manjim kamatnim stopama nego Crna Gora... "To nekome smeta. Ekonomski snazna Srbija je faktor stabilnosti u regionu i ovom delu Evrope", kazao je Selaković.

On je rekao i da nije normalno to što je "nekome postalo normalno" da političkog predstavnika srpskog naroda u susednoj zemlji poredi sa nacističkim vođama, navodeći da bi reakcije međunarodne zajednice bile drugačije da tako nešto o drugim narodima govori neko iz Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug)

