SASTANAK MINISTARA ODBRANE STEFANOVIĆA I GVERINIJA: Saradnja Srbije i Italije dosigla nivo strateškog partnerstva

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović sastao se danas sa ministrom odbrane Republike Italije Lorencom Gverinijem u zgradi Starog Generalštaba, a dvojica ministara su ocenila da je saradnja dveju zemalja već dostigla nivo strateškog partnerstva.

Ministar Stefanović zahvalio se italijanskom kolegi na poseti u ovim teškim vremenima kada se naše zemlje suočavaju sa pandemijom korona virusa. - Naše strateško partnerstvo vrlo jasno oslikava i snažna ekonomska saradnja, jer je Italija jedan od vodećih investitora u našoj zemlji, ali i činjenica da Italija snažno podržava evrointegracije Srbije. Naša saradnja u oblasti odbrane je na izuzetno visokom nivou, a danas smo razgovarali i o mogućnostima njenog daljeg unapređenja – rekao je ministar Stefanović.

Kako je istakao, jedna od tema sastanka bila je i zajedničko učešće naših oružanih snaga u multinacionalnim operacijama, pogotovo kroz angažman u Libanu, što je ogromno iskustvo za pripadnike Vojske Srbije, ali i primer dobre saradnje između dve vojske na terenu.

foto: Ministarstvo odbrane

On se, takođe, zahvalio ministru Gveriniju na dugogodišnjem učešću italijanske vojske u misiji Kfora, a naročito na njihovoj zaštiti srpskog stanovništva na teritoriji Kosova i Metohije.

- Za nas je zaštita srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, kao i naših manastira i crkava izuzetno važna, čemu su italijanski vojnici bili veoma posvećeni u prethodnom periodu, i želimo i ovom prilikom da im se zahvalimo na pomoći u toj misiji – naglasio je ministar Stefanović, ocenjujući da su Srbi u našoj južnoj pokrajini zadovoljni dosadašnjom saradnjom i da polažu nade u novog komandanta KFOR-a general-majora Franka Federićija u pogledu očuvanja njihove bezbednosti.

foto: Ministarstvo odbrane

Stefanović je podsetio, govoreći o bilateralnoj saradnji Srbije i Italije u oblasti odbrane, da je u poslednje četiri godine realizovano 57 različitih aktivnosti. - Osim zajedničkih vežbi, razgovarali smo i o unapređenju naše vojno-ekonomske i vojno-tehničke saradnje, kao i saradnji u pogledu opremanja. Važne teme našeg sastanka bile su i vojno-obrazovna saradnja i vojno-medicinska saradnja – rekao je Stefanović.

On je ocenio da iako su zbog pandemije virusa kovid obe vojske uključene u pružanje pomoći civilnom stanovništvu, vojske dveju zemalja ne dozvoljavaju da ta vrsta izazova naruši njihovu osnovnu misiju, a to je zaštita naših zemalja u pogledu bezbednosti.

foto: Ministarstvo odbrane

- Hoću još jednom da se zahvalim ministru Gveriniju na tome što je Italija uvek bila spremna da nastavi da bude naš snažan partner u ostvarivanju ključnih ciljeva u polju bezbednosti – zaključio je ministar Stefanović. Ministar Gverini istakao je da je današnji susret prilika da se još jednom ukaže na bliskost koju italijanska vlada ima sa srpskom vladom, a i jedna i druga se suočavaju sa krizom pandemije virusa Kovid-19 koja već ima dramatične efekte.

- Italija i Srbija su uvek bile bliske, čak i tokom ove pandemije. Donacija medicinske opreme koju je Srbija uputila Italiji u aprilu ove godine za nas je izuzetno važna i hvala srpskom narodu - rekao je ministar odbrane Italije. On je istakao da bilateralni odnosi Srbije i Italije imaju stratešku važnost i jedan su od stožera za stabilnost i prosperitet na Balkanu „što je važno i za Italiju i za Evropu“. - Cenimo konstruktivnu ulogu Srbije u podršci regionalnoj saradnji, kao i trud koji Beograd ulaže u dijalog sa Prištinom. Italija ohrabruje taj proces i tu je da podrži sve aktivnosti koje idu ka tom cilju. Želim da potvrdim naše angažovanje u okviru KFOR-a, s obzirom na to da je uloga KFOR-a da bude nepristrasni garant stabilnosti.Takođe, želim da potvrdim punu podršku Italije u procesu evropskih integracija Srbije, na tome radimo u okviru Evropske unije i smatramo to važnim za postizanje regionalne bezbednosti - naglasio je ministar Gverini i zahvalio ministru Stefanoviću i predstavnicima Vojske Srbije koji učestvuju u mirovnim misijama u Somaliji i Libanu.

foto: Ministarstvo odbrane

Kako je istakao, na današnjem sastanku bilo je reči o saradnji u drugim oblastima - obuke, usavršavanja pripadnika naših vojski, o zajedničkim vojnim vežbama i o mogućnosti da se saradnja prenese i na druge oblasti kao što je vojna industrija. On se zahvalio ministru Stefanoviću na današnjim razgovorima o temama od zajedničkog interesa, uz nadu i poziv za srpskog kolegu za susret u Rimu, kako bi nastavili dalje putem dugogodišnje saradnje. Da podsetimo, ministar Gverini današnju posetu Srbiji počeo je sastankom sa predsednikom Republike i vrhovnim komandantom Vojske Srbije Aleksandrom Vučićem. Na sastanku, na kom je prisustvovao i ministar Stefanović, ocenjeno je da dve zemlje imaju stabilne prijateljske bilateralne odnose i intenzivnu saradnju u svim važnim oblastima, u skladu sa uspostavljenim strateškim partnerstvom.

(Kurir.rs)

Kurir