VUČIĆ O ĐILASOVOJ IZJAVI O IZBORIMA: Važno je šta smo ostavili iza sebe, to što ne možete da pobedite i sakrijete

Ne mogu da sruše fabrike, puteve, bolnice koje smo napravili, a koje nisu ni na slici videli ti koje slušam već šest ili sedam izbornih ciklusa da će da me pobede, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, upitan za izjavu Dragana Đilasa da će on, Vučić, izgubiti izbore u drugom krugu, kazao da misli da su njegovi politički neistomišljenici u pravu, jer, kaže, "imaju izvanredne kandidate - jedan je promenio šest političkih stranaka, a drugi, ako ne uspe u crkvi, onda će malo u svetovnom životu".

"Zato razmišljamo koga da kandidujemo. Potrudićemo se da kandidujemo nekoga ko će moći da im se suprostavi. Za mene je mnogo važnije šta je to što ostavljamo iza sebe, šta je to što ne možete da pobedite, i šta je to što ne možete da sakrijete", naglasio je on.

Vučić je rekao da se to sve moglo videti i na putu do Golubinaca.

"Ma kojim putem da ste išli mogli ste da vidite desetine fabrika koje smo otvorili. Na koju god stranu da krenete mogli da ste vidite šta smo radili u prethodnom periodu, autoputeve, nedaleko odavde ićiće nova pruga Beograd-Novi Sad i obnovljena pruga Beograd-Zagreb. Šta ćete da pištete i govorite traje jedan-dva dana. Za mene važno da možemo da se pohvalimo da smo toliko bolnica izgradili i renovirali koliko nije u prethodnih 60 godina, da smo uspeli da sačuvamo finansijsku stabilnost, da dinar ima istu vrednost već osam godina", podvukao je on.

Vučić je podsetio da nikada u srpskoj istoriji dinar nije imao istu vrednost toliko dugo, te ukazao da je od 2008. do 2012. odnos dinara prema evru sa 1:75 otišao na 1:120.

Naglasio je da je državni dug po kontrolom i pored najvećeg paketa ekonomske pomoći koji je napravljen, kao i da će Srbia imati najveću stopu rasta u Evropi.

"To je što me zanima. To da će da pobede slušam već šest-sedam izbornih ciklusa", istakao je on.

Vučić je rekao da to što tvrde da kažu istraživanja, ali i dodao da se radi o multimilijarderima kojim mogu mnogo novca da potroše na izbore.

(Kurir.rs/Tanjug)

