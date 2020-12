VUČIĆ O ŽALBAMA PRIŠTINE ZBOG VAKCINA ZA KIM: Srbija nije prekršila nijednu tačku Briselskog sporazuma

Srbija nije prekršila nijednu tačku Briselskog sporazuma deljenjem lekova i vakcina i čekamo neka bolja vremena kada neki razumni ljudi budu želeli da razgovaraju o stvarnim kompromisima, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom žalbi Prištine zbog vakcina za KiM.

Vučić je, odgovarajući na optužbe Meljize Haradinaj, upitao da mu pročitaju tačku Briselskog sporazuma koju je prekršio Beograd.

"Je l' neko pitao gospođu Haradinaj koja je to tačka koju je Beograd prekršio? Ima li neko ko može da pokaže koju tačku smo prekršili? Naravano, nismo prekršili nijednu. Nikome pametnom ne može da dođe na pamet misao da napada nekog ko je delio lekove", poručio je on.

Vučić je ukazao da je postojala najava da će jutros da upadnu u centar u Leposaviću, pa je tokom noći promenjeno mesto gde se čuvaju vakcine.

"To je s one strane razuma da neko otima vakcine i lekove", naglasio je on.

Poručio je Prištini da ne izmišljaju i kažu koja je tačka I koji stav prekršen.

"Srbija je ispunila sve svoje obaveze iz Sporazuma, a oni nisu jednu i osnovnu, koja čini 40 odsto Briselskog sporazima, a to je formiranje ZSO", podsetio je on.

Istakao je da on nije neko ko će da koristi ovakve povode za napade na nekog drugog i da na tim osnovama gradi sopstvenu popularnost, već je danas govorio o onome što mi moramo da radimo.

"Oni neka nastave da tuku, a mi ćemo da gledamo da smirujemo i čuvamo naš narod, i čekamo neka bolja vremena kada neki razumni ljudi budu želeli da razgovaraju o stvarnim kompromisima. Nemam šta da zamerim Lajčaku i međunarodnim predstavnicima na volji i želji, a oni će sami videti kada će biti pravi trenutak da se razgovori nastave", dodao je on ukazujući da je o tome razgovarao I sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom I nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir