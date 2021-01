NAUMIO DA PARLAMENTU VRATI ORIGINALNI IZGLED IZ 1936: Dačić diže ogradu oko Skupštine!

Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije i lider SPS, naumio je da ispred zgrade parlamenta na Trgu Nikole Pašića vrati makar deo nekadašnje autentične ograde koja je na tom mestu bila do sredine pedesetih prošlog veka, saznaje Kurir.

Ideja da se zgradi parlamenta, što uključuje i pomenutu ogradu, u potpunosti vrati nekadašnji izgled, postoji odavno, ali je tek nedavno pokrenuta procedura utvrđivanja gde su završili delovi te ograde.

Retro je ponovo u modi: Dačić bi da Skupštini vrati izgled iz pedesetih godina foto: Kurir

U duhu starog Beograda

Prema izveštaju u koji je Kurir imao uvid, deo te ograde je iskorišćen za ograđivanje vile Biljana na Ohridu, a deo je u kompleksu Beli dvor.

Zgrada Skupštine Srbije nekad je imala ogradu celom dužinom, sa prednje strane se nalazila na mestu gde je današnji plato, i bila je izrađena od kovanog gvožđa. Ograda je uklonjena 1956.

- Zamisao je da se Skupštini vrati autentičan izgled, a to obuhvata i deo ispred samog zdanja. Ograda bi činila celinu sa samom zgradom. Zbog vremena kada je napravljena, ali i duha starog Beograda, mogla bi da bude i turistička atrakcija, podsećanje na neko staro vreme - kaže izvor Kurira iz Skupštine i dodaje:

Ušli u trag

- Parlament je poslao dopis nadležnima da se utvrdi gde je ograda nakon uklanjanja sa platoa ispred Skupštine odneta, i u odgovoru je navedeno da je deo završio u Makedoniji, a deo u dvorskom kompleksu.

Ivica Dačić u razgovoru za Kurir kaže da je ograda i ranije tražena, ali da su sada uspeli da joj uđu u trag.

- To nije moja ideja, već je to bila želja kada se rekonstruisala Skupština da joj se vrati izgled iz 1936. godine, kada je počela da se radi. Ove godine u oktobru će biti 85 godina kako je održana prva sednica. Međutim, nisu uspeli da nađu gde je ograda. Tražio sam da se od nadležnih organa zatraži informacija o tome, i odgovor je da je ograda uklonjena 1956. i iskorišćena za ograđivanje Belog dvora u Beogradu i vile Biljana na Ohridu - navodi Dačić i dodaje: - Tako da sada oni koji se bave restauracijom treba da vide da li je uopšte moguće da se to vrati ispred Skupštine. Znači, to je zasad samo ideja, ograda još nije pronađena, ako je nađemo, zvaću vas da je fotografišete.

