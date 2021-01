DAVIDOVIĆ PREOTEO MILOVE KLJUČNE LJUDE I ŠEME ZA ŠVERC CIGARETA: Daka navodno obećao GRAND EKIPI da ih nova vlast neće dirati!

Prvi cilj mu je preuzimanje monopola nad švercom cigareta na ovim prostorima, zbog čega je, kako saznajemo, već ostvario kontakte s takozvanom grand ekipom, uticajnom političko-bezbednosnom-kriminalnom frakcijom unutar DPS Mila Đukanovića.

Saznanja iz bezbednosnih struktura ukazuju da je nakon poslednjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojem je poražen DPS, došlo i do promena u tokovima tamošnjeg organizovanog kriminala.

Zdravko Krivokapić saopštio

Đukanovićeva vlast uništila dokumenta

Najverovatnije je tačno da je veliki deo dokumentacije od 2016. do 2020. uništen. To je juče saopštio premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.

- Dokumentacija iznesena iz zgrade vlade je ogroman materijal. Zna se ko su osobe koje su učestvovale u tome. U mojoj kancelariji je bio ogroman rezač papira. Zašto su se uništavali papiri? Morao je to neko da verifikuje i odobri. Stalno tražimo odgovorne na najnižim nivoima, a neko mora to da naredi. Nemam informaciju za kompletan deo koji se tiče Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) nego što smo mi tražili, a to je informacija o raspodeli stanova. Nije bilo podnesenih zahteva i morali smo da se obratimo ANB - rekao je Krivokapić.