BURNO U HAGU Glavni tužilac Smit otkrio da Veseljijev advokat preti da neće učestvovati ako mu datum početka suđenja ne odgovara?!

HAG - Glavni tužilac Specijalizovanog tužilaštva Kosova sa sedištem u Hagu Džek Smit odgovorio je na tvrdnje i napade advokata bivših komandanata OVK, u nastavku statusne konferencije.

Navodeći da se direktno obraća odbrani nakon pretnji i ličnih napada na njega, Smit je sudiji koji vodi konferenciju je rekao da to neće redovno raditi.

- Vidi se da postoji neslaganje strana i to bi bilo blago rečeno, između odbrane i tužilaštva i mada se apsolutno ne slažem sa stavom odbrane, podržavam njihovo pravo da iznose argumente. Ako smatraju da suđenje treba da počne kasnije to je njihovo pravo, ali postoji razlika između prava iznošenja argumenta i da se tome izađe u susret, bez podrške logike ili činjenice", naveo je Smit, a preneo Tanjug.

Glavni tužilac je upozorio sudiju da je branilac optuženog Kadrija Veseljija, advokat Ben Emerson u dva navrata pretio sudu da neće učestvovati u postupku ako se utvrdi datum početka suđenje koji se njemu ne dopada. Sa druge strane on je podsetio da sud treba da odredi datum jer svedoci i žrtve u ovom predmetu čekaju godinama da se pravda izvrši.

- Zastrašivanje svedoka u ovom predmetu je realnost. Jednostavna činjenica je da postoji veliki raskorak u vremenu koje će ugroziti svedoke. Istina je jasna. U svim tim slučajevima postoje zaštitne mere i redigovanje materijala, ali sud mora da razume da su to sredstva kojima se ublažava rizik. Oni se ne mogu potpuno otkloniti i ukoliko svedoke koji su pokazali poverenje prema ovoj instituciji ostavimo da čekaju mesecima i mesecima do suđenja, ne činimo im nikakvu uslugu", istakao je Smit. Takođe je podsetio da je Vlada Kosova izdvojila 20 miiona evra za odbranu i to povrh onoga što Sekreterijat finansira.

Smit je u prvom usmenom obraćanju sudu u Hagu, tokom rasprave o stanju u postupku, naglasio i da će se rizik za svedoke povećavati ako početak suđenja bude nepotrebno odlagan, kao što traži odbrana optuženih, prenosi Beta.

Sudija za prethodni postupak Nikola Giju (Nicolas Guillou) juče nije dozvolio raspravu o početku suđenja, zato što nije bila na dnevnom redu, uz ocenu da je za nju prerano. Sudija Giju nije se izjašnjavao o zahtevu tužilaštva da početak procesa zakaže za septembar.

Tužilac Smit sugerisao je da ostaje pri stavu koji je tužilaštvo ranije više puta izložilo - da bi proces trebalo da počne u septembru. Tužioci bi pretprocesni podnesak - u kojem će detaljno opisati dokazni postupak protiv optuženih - podneli 1. jula. Tome su se žestoko usprotivili svi branioci, predvođeni Veseljijevim advokatom Benom Emersonom (Emmerson).

Ideju da proces može početi u septembru, Emerson je ponovo nazvao "smešnom" i "apsurdnom", tvrdeći da je tužilaštvo braniocima dostavilo ogromnu količinu "haotičnih" dokumenata za koje ne zna da li će ih uopšte upotrebiti na suđenju. Za proučavanje tih dokumenata, odbrani je potrebno vreme do početka aprila, da bi tek potom počela da sprovodi svoju istragu, rekao je Emerson, koji je ranije tvrdio da će za suđenje biti spreman tek u julu 2022.

"Koliko smo do sada videli, u tim dokumentima ne postoje gotovo nikakvi dokazi protiv Veseljija, Nijedna mrvica dokaza da je Veselji počinio zločin", rekao je Emerson. Po njegovim rečima, tužioci su, zato što nemaju dokaze protiv optuženih, izmislili navodni udruženi zločinački poduhvat. Emerson je tužilaštvo optužio da nastoji da odbranu na silu natera u proces za koji nije spremna, što je "neetički".

Tvrdeći da braniocima nije jasno za šta se terete Tači i saoptuženi, Emerson je tužioca Smita je nekoliko puta, izazivačkim tonom, prozvao da ustane i podrobno objasni svoje tvrdnje protiv optuženih. Glavnog tužioca nazvao je, u nekoliko navrata, "gospodin Blek (Black). Pre nego što je Smit uzeo reč, tužiteljka Kler Loson (Clare Lawson) odgovorila je da je tužilaštvo svoje tvrdnje jasno izložilo u optužnici i pozvala Veseljijevog branioca da je pročita.

Emerson je sugerisao da branioci, većinom britanski advokati, imaju profesionalnu obavezu da ne učestvuju u suđenjima koja "klize ka uskraćivanju pravde". Tužilac Smit uzvratio je da Emerson pribegava "ličnim napadima" i "pretnjama da neće učestvovati u procesu ako mu se ne sviđaju odluke" suda. "Lični napadi ne pojačavaju snagu argumenata", podvukao je Smit.

On je ponovio da je tužilaštvo želi i radi na tome da odbrana ima dovoljno vremena da se pripremi, kako bi sudjenje bilo pravično.

"Ali, postoje i žrtve koje su dve decenije čekale na pravdu. A postoji i realnost uznemiravanja i zastrašivanja svedoka" na Kosovu, naznačio je Smit. Što više vremena protekne do početka suđenja, rizik za svedoke biće, po njegovim rečima, veći. Tužilac se zapitao i zašto odbrana traži "godine" da se pripremi, ako istovremeno tvrdi da ne postoje dokazi protiv optuženih. "To nema smisla", kazao je Smit.

Sva četvorica optuženih, kao i njihovi branioci, u jučerašnjoj raspravi učestvovali su preko video veze.

Tači (52), Veselji (53), Seljimi (49) i Krasnići (69) optuženi su za zlodela počinjena u najmanje 34 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i u Albaniji nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 98 ubijeno, od marta 1998. do septembra 1999.

Optužnica Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija u 10 tačaka tereti za: progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, mučenje (dve tačke) i ubistva (dve tačke).

Ta krivična dela kvalifikovana su, u šest tačaka, kao zločini protiv čovečnosti, a u četiri tačke, kao ratni zločini.

Za te zločine, po optužnici, Tači i saoptuženi snose i individualnu i komandnu odgovornost. Svi su, u periodu obuhvaćenom optužnicom, bili članovi Glavnog štaba OVK: Tači kao politički komesar, kasnije i zapovednik, Veselji kao šef obaveštajne službe, Seljimi kao glavni operativac, a Krasnići kao zamenik komandanta i portarol.

U privremenoj vladi Kosova, proglašenoj u martu 1999, Tači je bio premijer, Veselji ministar za obaveštajne poslove, Seljimi ministar unutrašnjih poslova, a Krasnići portarol.

Prema optužnici, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu, zajedno sa brojnim drugim oficirima i pripadnicima OVK, te članovima privremene vlade. od kojih su u optužnici imenovani: Azem Sulja, Ljah Brahimaj, Fatmir Ljimaj, Sujelman Seljimi, Rustem Mustafa, Šukri Buja, Ljatif Gaši i Sabit Geci.

Svi optuženi, koji su na Kosovu uhapšeni 4. i 5. novembra, u prvom pojavljivanju pred sudom, od 9. do 11. novembra, izjavili su da nisu krivi za zločine iz optužnice. Od hapšenja, Tači i saoptuženi su u pritvoru suda u Sheveningenu (Scheveningen).

(Kurir.rs/Tanjug/Beta)

