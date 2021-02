LAŽOV: Ministar Popović ĆUTI O RASIPANJU državnih miliona za reklamu na internetu, a napada Kurir da ruši sputnjik V!

Ministar bez portfelja Nenad Popović vrlo dobro zna da je spiskao 4,4 miliona dinara iz budžeta na reklamiranje na društvenim mrežama. Uostalom, javno dostupni dokumenti ne dozvoljavaju mu da negira kristalno jasne činjenice.

Naljutio se, pa vređa

Međutim, on se silno naljutio što je ta istina, zahvaljujući Kuriru, izašla u javnost, pa je odlučio da izmeša maštu i stvarnost, predstavi se kao lažni filantrop i uvređeni humanista i tako pokuša da priču ugura u žanr naučne fantastike.

Našu informaciju da je kao ministar u tehničkom mandatu prethodne vlade sklopio posao za reklamiranje na Fejsbuku, Instagramu i Jutjubu i za to iz državne kase dao 4,4 miliona dinara Popović je video kao velikosvetsku zaveru protiv njega, ruskih vakcina i dobrih odnosa Srbije i Rusije!

- Jasno je da je jedini cilj ovog napada da se osujeti proizvodnja ruske vakcine na „Torlaku“ i da se po ko zna koji put gurnu klipovi u točkove naše saradnje s Rusijom. Srećom, narod u Srbiji nije slep i jasno vidi koji se motivi kriju iza ovog napada - naveo je Popović u saopštenju.

Kakvom li je inovativnom mentalnom gimnastikom Popović došao do ovakvih zaključaka? Zvuči zaista neverovatno da ministar ubeđuje javnost da je tekst Kurira o samo jednoj u nizu javnih nabavki zapravo napad na njega. I ne samo to - on je, ne trepnuvši, proglasio sebe čovekom od koga zavisi proizvodnja vakcina i vakcinacija stanovništva Srbije. Popović ide i korak dalje, pa sebe poistovećuje s jedinim osloncem srpsko-ruskih odnosa.

Navijamo za vakcinu

Kako je moguće da se iz ministarske fotelje toliko loše procenjuje sopstvena veličina i vrednost? U slučaju umišljenih veličina, poput Nenada Popovića, očigledno je sve moguće, pa čak i kad postoji 4.400.000 razloga koji govore suprotno.

Kurir ne samo da nema nijedan razlog da dovodi u pitanje rusku vakcinu već je s velikim zadovoljstvom ekskluzivno prvi najavio plan da se „sputnjik V“ proizvodi u Srbiji. Biće nam još veće zadovoljstvo da objavimo vest da su iz „Torlaka“ izašle prve vakcine „sputnjik V“. U međuvremenu, podržavamo svaki napor da do toga dođe što pre.

NEČUVENO Sam sebi dao funkciju Zanimljivo je, inače, da se Popović u pomenutom saopštenju lažno predstavio kao ministar za inovacije i tehnološki razvoj, a ne kao ministar bez portfelja, što on jeste i kako je predstavljen na zvaničnom sajtu Vlade.

