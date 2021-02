VUČIĆ: Ne razumem zašto je Kokeza odbio poligraf! ČUDNO MI JE TO! Imao sam poverenja u njega

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je privođenje predsednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviše Kokeze i naglasio da je dobio sve potrebne informacije.

"Ne razumem zašto je čovek u kojeg sam imao poverenje odbio poligraf i ako je ključno pitanje da li je učestvovao u pripremi moje likvidacije ja u to ne ne mogu da poverujem", rekao je predsednik Srbije i istakao da mu je čudno ponašanje Slaviše Kokeze.

Vučić je kazao da nije morao da odgovara na deset pitanja, već jedno pitanje, i to ključno ''da li je učestvovao u pripremi njegove likvidacije''.

"Ja u to ne mogu da verujem i nikada u to neću poverovati. Čudno mi je to sa poligrafom. Ja sam išao zbog gluposti na poligraf da pokažem narodu da ne lažem. Čim neko ne ide na poligraf to je meni čudno'', ukazao je on.

Vučić je rekao da mu je neverovatno da su ti neki ljudi pripremali njegovu likvidaciju, ljudi kojima nije ni na senku zgazio.

''Neka nadležni organi rade svoj posao. Koliko mi je žao zbog svega ovoga i koliko se loše osećam valjda govori i moje večerasnje raspoloženje koje je mnogo gore nego što pokazujem, ali ne što sam uplašen, već zato što sam tužan'', zaključio je Vučić.

foto: Tanjug Printscreen

Kurir