DOKAZ DA DAVIDOVIĆ RADI ZA ĐUKANOVIĆA: Daka udario na Vučića na Milovoj televiziji, nije znao ni da pročita naručen tekst VIDEO

Da je zapravo Milov glasnogovornik pokazala je činjenica da mu je upravo njegova RTCG dala veliki prostor kako da bi se njegove optužbe što dalje čule. Tako je upravo sa te televizije Daka upro prstom u srpskog predsednika.

- Atentat na mene i našeg preosvešćenog episkopa Joanikija je izvela grupa koja je izvršila, prema srpskoj štampi, mnoga nedela. To je grupa uzrok mnogih nesreća, a luda je glavni organizator svih pogibija. On se zove Aleksandar Vučić - rekao je čitajući nemušto s papira Davidović.

Ali tbuhozborac Milo nije uvežbao ovu predstavu sa svojim lutkom, jer Daka nije umeo ni da pročita to što mu je napisano a kamoli da ponudi bilo kakav dokaz osim svoje reči. Koliko vredi ovo što je pročitao Milov lutak i švercer oružjem, duvanom i naftom koji ponovo radi za njega?

Koliko vredi reč čoveka koji osim šverca cigareta i nafte, dugo posluje u oblasti distribucije naoružanja i vojne opreme na tržište zemalja pod međunarodnim embargom?

O kakvom se čoveku radi najbolje je znao njegov pokojni kum Momir Bulatović koji je svojevremeno poručio da je Daka odavno nestao iz njegovog života, i to baš u periodu kada se njegov sin razboleo i bolovao.

Pitanje je samo koliko je Daka koštao Mila.

A njegove optužbe već je demantovao i sam vladika Joanikije koji je izjavio da je uveren da je to što je rekao laž.

- Neprihvatljivo je da Davidović govori u moje ime, pošto mu takvo ovlašćenje nikada nisam dao. Što se tiče pokušaja atentata na nas dvojicu u Beogradu 2019, uveren sam da predsednik Srbije sa tim nema nikakve veze - nedvosmislen je bio Joanikije.

I sam predsednik Vučić se oglasio povodom ovih Dakinih tvrdnji.

- On može da govori šta hoće, ali on to nije govorio samo zbog sebe. On mora da pomogne gospodinu Đukanoviću, ali sve prikriveno. To je toliko glupo i besmisleno - kratko je rekao Vučić.

