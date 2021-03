TAJNI RAČUNI! ÐILAS IMA DVA RAČUNA NA MAURICIJUSU, NA JEDNOM ČUVA 5,7 MILIONA EVRA: Pare sakrio i u Švajcarskoj!

Svi oni demantiji lidera Stranke slobode i pravde Dragana Ðilasa prethodnih dana da nema račune na Mauricijusu - notorna su laž! Ovo je sinoć postalo jasno kad su u specijalnoj emisiji na Televiziji Pink obelodanjena saznanja „Večernjih novosti“ da je na dan 12. decembra 2020. godine Ðilas na jednom od dva računa svoje firme Ascanius LTD kod Dojče banke na Mauricijusu imao 5.730.000 evra.

Istog dana, na računu ogranka Societe Generale u Cirihu, firma Multikom Open AG imala je 620.147,20 evra. A ovlašćeni korisnici računa su rođena braća Gojko i Dragan Ðilas!

- Upoznao sam se s ovim i apsolutno sam šokiran vlasničkom strukturom, u pitanju su egzotična ostrva, i više banka i računa - naveo je Mali sinoć na Pinku komentarišući otkriće „Večernjih novosti“.

On je podsetio da je predsednik Aleksandar Vučić rekao, pošto je Ðilas tvrdio da nema račune, da ne bude da posle ispadne kako ih u stvari ima i koristi. Mali je istakao da je to sada i potvrđeno.

Ministar finansija je istakao da je dokazano da Ðilas obmanjuje građane i da će tu biti posla za nadležne organe, pre svega Tužilaštvo, Upravu za sprečavanje pranja novca i Poresku upravu.

- Ovo je važna poruka, pošto postoji interesantna veza između Ðilasa i Šolaka - rekao je Mali.

Sinoć je saopšteno da je Ðilasova firma Ascanius predstavljala značajan deo malverzacija oko prodaje i preprodaje Dajrekt medije. Ta firma je do 2014. bila zvanično u Ðilasovom vlasništvu, da bi u aprilu iste godine bila fiktivno prodata holandskoj firmi CEE Media bugarskog biznismene Krasimira Gerkova. U ovoj transakciji učestvovao je i vlasnik Junajted grupe Dragan Šolak, koji je Gerkovu pozajmio 17,7 miliona evra za navodnu kupovinu Dajrekt medije.

Bugarski biznismen potom je preneo vlasništvo bez naknade na Ðilasovu firmu Ascanius, da bi 2018. Šolak sa Junajted grupom za 52 miliona evra kupio od Ðilsovog Ascaniusa Ðilasovu Dajrekt mediju. Tako je Ðilas prodao svoju firmu samom sebi da bi izbegao plaćanje poreza.

Mali je potvrdio ovo saznanje i naveo da je Ðilas 2014. godine, mesec dana pre nego što je otišao sa funkcije predsednika Demokratske stranke, fiktivno prodao kompaniju Dajrekt medija ‘’jednom Bugarinu’’, a da je novac za kupovinu u iznosu od 17,7 miliona evra obezbedio Dragan Šolak. Ministar je rekao da je bugarski biznismen kompaniju Dajrekt medija 2015. godine preneo na kompaniju Askanius iz Holandije, koja je, kako je objasnio, u vlasništvu kompanije Askanius iz Luksemburga.

- Askanius LTD je kompanija gde je korisnik i vlasnik računa Dragan Ðilas na Mauricijusu. To su neverovatne transakcije i transferi van očiju građana Srbije i van očiju poreskih organa, gde oni transferišu na desetine miliona evra - rekao je Mali.

On je kazao da to pokazuje da su Ðilas i Šolak u poslovnim odnosima od 2014. godine, a da ti odnosi kulminiraju 2018. godine kada je Šolakova Junajted medija formalno kupila Dajrekt mediju od Askaniusa.

- U bilansima te kompanije u 2018. i 2019. godini je više od 52 miliona evra profita od prodaje Dajrekt medije. Gde je posle toga novac otišao, za neku je narednu istragu - naveo je ministar i naglasio da je na nadležnim organima da urade svoj deo posla.

Mali je naveo da nije slučajno što Ðilas i Šolak, kako kaže, godinama pokušavaju da sruše Aleksandra Vučića jer su, dodaje, u pitanju desetine, možda čak i stotine miliona evra.

- Jasna je njihova namera da sruše ovu vlast, da se vrate na vlast i da zarađuju ovoliki novac kao pre Vučića. A kroz ovakve pipke, desetine računa, ostrva, ne može se reći da bi pošten čovek ušao u tako nešto, osim ako nema nameru da nešto krije ili ako nepošteno nije došao do toga - rekao je Mali.

V.D. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca

POSTOJE SVI RAZLOZI DA SE POVEDE ISTRAGA

foto: Ministarstvo Finansija

Željko Radovanović, v.d. direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, izjavio je za Pink da su se stekli uslovi za ozbiljnu istragu i aktivno učešće Tužilaštva u celom slučaju, kao i da će ta uprava dati svoj doprinos u tom slučaju Kaže da postoje sva tri indikatora da se pokrenu prve predistražne radnje, a to su kompleksna vlasnička struktura, odsustvo ekonomske logike u poslovnim aktivnostima, kao i kompleksna vlasnička struktura unutar same korporacije, što nedvosmisleno ukazuje na to da se radi o pranju novca.