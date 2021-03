KUM UBIJENOG PREMIJERA SRBIJE Dragoljub Marković: Đinđić je Čedu zvao Mali Krcun, a mene Korčagin

Mene je zvao Korčagin, zato što sam stalno trubio da lova mora da dođe do svakog domaćinstva u Srbiji

Dragoljub Marković, kum ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, govorio je za Kurir 2018. godine o tome u kakvom je odnosu posle atentata sa tadašnjim funkcionerima, rekao je da mu se prijatelji više ne javljaju na telefon.

Otkrio je i u kakvom je odnosu Đinđić bio sa Čedomirom Jovanovićem.

- Zoran i ja smo imali jednu vrstu odnosa. Čedomir i on drugu. A opet Čedomir i ja neku treću. Ja sam često znao da planem i da se posvađam i sa Zoranom i sa svima. Zoran je na neki duhovit način opisao nas dvojicu, mene i Čedomira. Mene je zvao Korčagin, zato što sam stalno trubio da lova mora da dođe do svakog domaćinstva u Srbiji. Sanjao sam, zajedno s njim, da Srbiju izvedemo iz tog začaranog kruga siromaštva. A Čedomira je zvao Mali Krcun. Mnogo je voleo priče o policiji, DB i sve to - rekao je Marković.

