VUČIĆ O ODNOSU SRBIJE I CRNE GORE: Sa Đukanovićem se ne čujem uopšte, sa Krivokapićem sam se video uglavnom na sahranama!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras, povodom izjava pojedinih političkih aktera iz Crne Gore o njegovom mešanju u izbore u Nikšiću, da nije učestvovao na izborima u Nikšiću, te dodao da bi, da je učestvovao, rezultati bili po njih još teži.

Vučić je za RTS kazao da postoji neka vrsta crnogorskom eksluzivizma u kojem žele da progone sve što je srpsko, a to ne traje, kako dodaje, od juče. Podsetio je na položaj Srba u Crnoj Gori, dodajući da oni nemaju nikakva prava, kao i da nijedan Srbin nije obavljao nijednu državnu funkciju.

- Ccim nisu u stanju da uguše sprske političke pokrete ili političare koji se ne stide da su Srbi od rođenja oni kažu kriva je Srbija ili Vučić. Nisam učestvovao na izborima u Nikšiću, niti učestvujem na izborima u drugim državama, naglasio je on.

Upitan da li pratio rezultate izbor Vučić je kazao da se ishodima izbora bavi u svakoj zemlji Evrope, i da odlično zna rezultate svake opštine u celoj Evropi, jer je to njegova strast.

Kazao je da se ne stidi niti će se stideti srpskog naroda u Crnoj Gori, te dodao da će Srbija uvek da pomaže srpskom narodu.Podsetio je da je država Srbija pomogla udruženjima kao što su Matica Srpska, Udruženje srpskih književnika u Crnoj Gori, da je izgradila Srpsku kuću,našoj crkvi i da se time ponosi.

Na pitanje s kim se češće čuje sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem ili premijerom Zdravkom Krivokapićem, Vučić je kazao da se sa Đukanovićem nije već dugo čuo, a da je Krivokapića video dva ili tri puta "uglavnom na sahranama".

Upitan ko će pre doći u zvaničnu posetu Beogardu, Đukanović ili američki predsednik Bajden, Vučić je rekao da bi voleo da dođu obojica.

- To što imamo razlike i drugačije mislimo ne znači da ne treba da razgovaramo. Ne mislim da će Djukanović želeti da dođe, a što se mene tiče ima otvoren poziv, a mislim da je i kod Ane Brnabić sličan slučaj sa Krivokapićem. Ali imamo dodatni problem sa posetom, a to je pitanje ambasadora Srbije, naglasio je on.

Vučić je naglasio da veruje u dobre odnose Srbije I Crne Gore. I da ne misli isto o ulozi Srbije I Crne Gore u regionu kao Đukanović.

Kurir.rs

Kurir