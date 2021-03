ISTRAGA PROTIV LIDERA STRANKE SLOBODE I PRAVDE ZBOG TAJNIH RAČUNA: Đilasu preti 10 godina zatvora i oduzimanje imovine?!

Nakon što je u javnost isplivala informacija da Đilas ima račune u bankama na Mauricijusu, te u Švajcarskoj i Hongkongu, a po svemu sudeći i u Mongoliji, Uprava za sprečavanje pranja novca počela je sa prikupljanjem podataka, informacija i dokumentacije u zemlji i inostranstvu u cilju provere bitnih finansijsko-obaveštajnih podataka koji ukazuju na sumnju u pranje novca, utaju poreza i prikrivanje stvarnog vlasništva od strane pravnih i fizičkih lica povezanih sa Đilasom i privrednim društvom "Askanijus Ltd".

Kako za Kurir objašnjava advokat Svetozar Vujačić, imajući u vidu dosadašnja saznanja, sve sluti na to da je Đilas izigrao zakon.

- Imajući sve u vidu, najverovatnije je u pitanju izigravanje zakona, tačnije fiktivno otvaranje firmi radi izbegavanja poreza, što je najgori vid kriminala. Ako se dokaže da je bilo poreske utaje, kako deluje, preti mu oduzimanje kompletne imovine i krivični postupak u kom može dobiti do 10 godina zatvora. Istovremeno, po svemu sudeći, bilo je i zloupotrebe položaja, no, to bi svakako išlo u jednom postupku i kazna ne bi išla preko ukupno deset godina zatvora - ocenio je Vujačić za naš list.

Objašnjava i da, u slučaju da se pokaže da je bilo i pranja novca, zakonom mu preti oduzimanje 75 odsto imovine, ali imajući u vidu prethodno navedeno, to bi ušlo u čitav slučaj.

Da treba da budu po zakonu kažnjeni svi koji su se okoristili o državne pare i izneli ih zemlje, smatra Aleksandra Tomić, predsednica skupštinskog Odbora za finansije.

Ovo mu je do sada pronađeno * Mauricijus - 5,7 miliona evra * Švajcarska - 620.000 evra * Hongkong - 3,3 miliona evra * Moldavija - 1,6 miliona evra

- Sve što smo mogli od Đilasa da čujemo pada u vodu, jer su se sada pojavili dokazi. Pre svega, treba imati u vidu enormni rast prihoda njegovih kompanija za vreme njegovog mandata kao gradonačelnika, te da je sam u imovinskoj karti prijavio 25 miliona evra i silne kvadrate stanova. Kad je reč o računima u inostranstvu, pitanje je kako je preneo taj novac, da li ga je prijavio, da li je platio porez na njega, kao i porez na dobit, a tu je i činjenica da su vrteli novac u krugu tri osobe - navela je Tomićeva za Kurir.

Kako je zaključila, najvažnije je da je Skupština donela zakone i zakonska rešenja po kojima svi koji su imali nečasne i nezakonite radnje u vezi sa korupcijom, iznošenjem novca i porezom mogu da budu sankcionisani.

