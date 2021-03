SUMANUTO I OPASNO! BOŠKO OBRADOVIĆ VIŠE NE BIRA SREDSTVA: Pljuje vakcine da bi popravio očajan rejting!

Ne čudi što je ekstremni desničar i tešku situaciju s koronavirusom iskoristio da ponovo lažnim i izmišljenim pričama ućari nešto. On nikad ne razmišlja o posledicama, ocenjuje politikolog Jelena Vukoičić

Šireći opasne ideje o "neproverenim stranim vakcinama", lider Dveri Boško Obradović namirisao je politički profit u antivakcinaškoj politici i već je počeo da odvraća građane od vakcinacije, kao jedinog spasa od koronavirusa.

Sumanute poruke

On očigledno računa na to da stavovi protiv zdravlja stanovništva imaju pogodno tlo u krizi izazvanoj pandemijom i rešio je da na ovoj priči i sam izvuče korist za sebe i tako pokuša da nabilduje svoj, inače slab politički rejting. Jer sva istraživanja javnog mnjenja već mesecima pokazuju da jačaju snage u opoziciji koje se protive merama protiv širenja zaraze, vakcinaciji i nošenju maski.

- Ne želim da budem antivakser, ali ne želim da se vakcinišem neproverenim stranim vakcinama... Ljudi umiru i od drugih bolesti, o čemu se ne priča. Domaća privreda propada, a za stranu ne moramo brinuti. Šta nas sve lažu? Nema sumnje da ljudi umiru od nekog zla koje nazivamo novim virusom, a koji je verovatno veštački proizveden i o njemu se malo zna. Isto tako nema sumnje da eksperimentišu sa zatvaranjem čitavih naroda i država, masovnom vakcinacijom i promenom strukture privrede i socijalnih odnosa - samo su neke od poruka koje je ovih dana na svom Tviteru širio lider Dveri.

Haos je njegov teren

Politikolog Jelena Vukoičić kaže za Kurir da je lider Dveri još jedanput pokazao da ima destruktivnu politiku i da je za političke poene spreman da uradi sve.

- Obradović je jedna marginalna politička figura i videli smo da, kada god nema temu, on se tuče, psuje, napada i nikad ne razmišlja o posledicama svojih postupaka. Zato ne čudi što je i ovu tešku situaciju u kojoj se država nalazi, kao i ceo svet, iskoristio da ponovo lažnim i izmišljenim pričama ućari nešto. To je ona štetna populistička politika za koju se hvataju oni koji žele da privuku nezadovoljne ljude. Ako država ide u kampanju da vakcinama zaštiti stanovništvo, Obradović odmah ide u kontru, ne razmišljajući kakvu opasnost izaziva. Sve je to zato što su pometnja i haos njegov teren na kom misli da može da se domogne vlasti - ocenjuje naša sagovornica.

Rejting opozicije Ojačali na talasu antivakcinaša Brojna istraživanja javnog mnjenja tokom pandemije beležila su trend rasta političkih snaga koje najglasnije zagovaraju antivakcinašku politiku. Poslednje istraživanje agencije "Faktor plu"s ponovo je pokazalo da je Dosta je bilo najjača stranka opozicije sa 3,8 odsto podrške. Sa 1,5 odsto podrške birača, Obradovićeve Dveri su među opozicionim strankama koje imaju najmanji rejting, jer Vuk Jeremić i njegova Narodna stranka uživaju 2,4 odsto podrške, a Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa 3,2 odsto. Pokret slobodnih građana izmeren je na 1,5 odsto, a radikali na 1,4. Uz DJB, najbolji rezultat u opoziciji ima nova koalicija DSS-POKS, za koju bi glasalo 3,7 odsto birača.

