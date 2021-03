SKANDAL! KOKEZA SE ŠEPURIO S MANEKENKOM PO KOPAONIKU! Došli iz Milana gde su pokupili koronu, pa ZARAZILI POLA BIZNIS FORUMA

Slaviša Kokeza, doskorašnji predsednik Fudbalskog saveza Srbije, odveo je svoju devojku, manekenku Tamaru Lazić, prošle godine na Kopaonik, u vreme dok se održavao biznis forum (početkom marta), pa su se u poznatim restoranima na planini viđali s panelistima, saznaje Kurir. Kokeza i Tamara su na Kopaonik došli pravo iz Milana, gde su se zarazili koronavirusom!

- Kokeza i Tamara su prošle godine pravo iz Milana došli na Kopaonik. Tamo je u toku bio Kopaonik biznis forum. Kokeza nije bio panelista, ali su on i Tamara uveče išli na večere u poznate restorane na planini (imena poznata redakciji), gde su bili i učesnici biznis foruma - navodi naš izvor.

Prema njegovim rečima, Kokeza i mlada manekenka, najpoznatija po reklamama za donji veš, uopšte se nisu krili.

- Možda oni nisu pričali za medije da su zajedno, ali se u javnosti nisu skrivali. Oni su na Kopaoniku stalno izlazili sa svojim društvom, ali u svim tim restoranima su bili i učesnici foruma. Kokeza je svima prilazio da se javi, ili su oni prilazili njemu da popričaju. Nikom nije promaklo da je lepotica s njim, on je to jasno stavljao do znanja - dodaje naš izvor.

Inače, Kokeza i Lazićeva su na Kopaonik došli pravo iz inostranstva - bili su u Švajcarskoj, pa u Milanu, gde su, kako smo ranije pisali, pokupili koronavirus, pa su na planini zarazili „pola biznis foruma“.

- Oni su se zarazili u Italiji, ali nisu znali da su pozitivni. Šetali su se svuda unaokolo, viđali s ljudima. Pola foruma se zarazilo od njih - dodaje izvor Kurira.

Razvojni put Lazićeva bila sa unukom Borisa Jeljcina Lazićeva je, kako su pisali mediji 2015, bila u vezi sa unukom nekadašnjeg predsednika Rusije Borisa Jeljcina, a koji nosi ime svog dede - Boris. Oni su bili u ozbiljnoj vezi, pisalo se da planiraju zajednički život. Kao i Kokeza, i on ju je vodio u ekskluzivna letovališta gde boravi svetski džet-set.

Podsetimo, Kurir je prvi otkrio da je bivši predsednik FSS u vezi sa poznatom manekenkom, da je potpuno izgubio glavu za njom i da je do sada, prema rečima njihovih prijatelja, na nju potrošio oko 100.000 evra. Kokeza je Lazićevu vodio na putovanja po svetu, odsedali su u najskupljim hotelima, kupovao joj je luksuznu garderobu...

Možda bi neko i pomislio da Kokeza, kao vlasnik ili suvlasnik nekoliko firmi, može da finansira sve ovo, da SBPOK nije počeo da ga češlja kao jednog od vođa „carinske mafije“.

Kokeza je do sada ispitivan dva puta, a nadležni sumnjaju da je nekolicina njih - policijskih i sportskih funkcionera, zajedno sa ljudima iz Uprave carina, ali i nekim navijačima, stvorila, praktično, paralelnu carinu. Kamioni robe ulazili su u Srbiju bez ikakve kontrole, a ispituje se i šverc cigareta iz Crne Gore. Sumnja se da su na ovaj način zaradili čak 640 miliona evra.

Ekipa Kurira

Kurir