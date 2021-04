VUČIĆ: Ne pada mi napamet da kritikujem Kinu da bih se dodvorao nekome

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Kina izrazito prijateljska država Srbiji sa kojom nikad nismo imali nijedan problem i da mu ne pada napamet da kod stranih predstavnika kritikuje Kinu zbog navodnog kineskog uticaja, samo da bi se nekom dodvoravao.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što je potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović prvi put išao u Brisel i tražio pomoć od Evrope u vraćanju kineskog kredita kako bi smanjio kineski uticaj i da li će i Srbija eventualno pitati Evropu za pomoć i da li nam je takva pomoć potrebna.

- Zamislite da uzmete od banke keš kredit i kažete da je banka kriva što vam je dala kredit i da utiče na vas i vašu porodicu. Pa, to ste sami izbrali, to je pitanje ogovornosti države. Što ste to tražili od Kine - zapitao je Vučić.

Kaže da je Srbija uzimala zajmove od Kine i angažovala njihove izvođače kako bi pod najpovoljnijim uslovima i najbrže izgradila auto-puteve, jer iz budžeta za te projekte može da se izdvoji od 10 do 30 odsto.

- I zamislite kad Kina sve to uradi, da ja kažem kako oni to koriste za svoj uticaj. Valjda smo mi ti koji biramo sa kim ćemo da radimo i od koga uzimamo kredit - naglasio je Vučić.

Zapitao je šta bi mogla tu Kina da bude kriva Srbiji kad se realizuju infrastrukturni projekti pod povoljnim uslovima. Naglasio je da je to što su Kinezi angažovani u Srbiji bio zahtev i molba Srbije.

- Ne spadam u one koji će da bi mu podigli pijedestal i da bih mogao da se pohvalim kako sam veliki i uspešan zbog tri izjave u četiri novine, da ide negde da kritikuje Kinu, koja nam je izrazito prijateljska zemlja i zbog koje nijedan problem nismo imali i neću nikome da se dodvoravam, ne pada mi napamet - poručio je Vučić.

Dodaje da je upravo u vreme krize izazvane pandemijom neophodno da zemlja ima javne investicije i potrošnju kako bi mogao da se obezbedi rast BDP-a.

(Kurir.rs/Tanjug)

