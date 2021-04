PREDSEDNICA TZV. KOSOVA ZAPRETILA TUŽBOM Bivši ambasador Pribićević: Albanci žele da ZATRU sve naše tragove na KiM!

Prištinska vlast ne prestaje s provokacijama. Predsednica Kosova Vjosa Osmani za irske medije rekla je da je prioritet broj jedan u dijalogu sa Srbijom pitanje nestalih tokom rata. Potom je zapretila i tužbom za navodni genocid.

foto: EPA/Georgi Licovski

O situaciji na Kosovu i Metohiji razgovarali smo sa Ognjenom Pribićevićem naučnim savetnikom Instituta društvenih nauka i našim bivšim ambasadorom u Nemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

foto: Kurir Televizija

- Albanska strana želi da zatre sve tragove našeg prisustva na Kosovu i Metohiji što je nemoguće, imajući vidu istoriju. Mislim da to treba gledati u ovom aktuelnom trenutku sa izborom vlade. Mislim da je to potpuno pogrešan put, pogotovo ako želimo neki dogovor, ali oni to očigledno ne žele. Na taj način direktno potkopavaju poziciju moćnih država koje ih podržavaju. Tu podršku neće dobiti nigde u svetu, jer im je pogrešna politika. - rekao je bivši ambasador u Nemačkoj i Velikoj Britaniji.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/M.L.

