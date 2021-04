PREMIJERKA BRNABIĆ I DAČIĆ NA SEDNICI ODBORA ZA USTAVNA PITANJA: Promenom Ustava se ne menja preambula za KiM

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da Predlog promene ustava u oblasti pravosuđa predviđa da će sudstvo biti nezavisno i efikasno i dodala da je to jedan od osnovnih zahteva u oblasti vladavine prava u okviru evropskih integracija, dok je predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić odbacio spekulacije da će se promenom Ustava menjati preambula o Kosovu i Metohiji.

Brnabić je na sednici Odbora za ustavna pitanja rekla da je Vlada Srbije 3. decembra 2020. godine usvojila inicijativu za promenu Ustava u oblasti pravosuđa, navodeći da je to rezultat rada prethodne vlade koja je organizovala javnu raspravu po tom pitanju.

Ona je dodala da je javna rasprava išla u tom pravcu da pravosuđe bude nezavisno i efikasno po meri svih građana.

- Ovo ne radimo zbog evropskih integracija već zato što iskreno verujemo u reforme i promene na način da želimo da imamo i javnu upravu po meri građana, i dinamičan ekonomski rast, i rast plata i penzija, a kada je reč o vladavini prava nezavisno sudstvo, i da građani veruju da će pravda biti za sve ista - rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, Srbija je već napravila iskorake u oblasti vladavine prava, društvenog dijaloga i transparentnosti.

Premijerka je istakla da se promena radila u koordinaciji sa Venecijanskom komisijom koja je dala odobrenje na predložene amandmane Ministarstva pravde.

- Nakon 18 meseci javne rasprave i dva kruga konsultacija imamo postignut standard, a to je saglasnost Venecijanske komisije - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da dalji proces treba da radi Narodna skupština i da se upućivanjem Predloga za promenu Ustava rad Vlade u vezi sa tim završava.

Dačić je podvukao da se preambula o KiM neće menjati, precizirajući da se promene odnose na oblast pravosuđa, a da će predloženi amandmani Ministarstva pravde biti predmet dogovora.

On je naveo da je Evropska unija zaintresovana da Srbija promeni Ustav u oblasti pravosuđa, ali je ukazao i da su neka strukovna udruženja protiv (advokati), kao i deo opozicije koja osporava parlamentu da uopšte menja Ustav.

- Veoma nam je važan stav Evropske komisije i Evropske unije i međunarodnih i evropskih insticucija u smislu jasnog odgovora na pitanje - je l' to to? Nemojte da skupština radi posao za koji ćemo pred kraj posla da neko kaže da to ipak nije to. Zato je važno da se još jednom obave konsultacije - podvukao je predsednik parlamenta.

foto: Printscreen/Tanjug

Dačić je naveo da je promena Ustava, odnosno čitav postupak jedan od najvažnijih nadležnosti Skupštine.

On je najavio da Odbora za ustavna pitanja čeka veliki posao s obzirom na to da treba da se obave konsultacije sa strukovnim i međunarodnim organizacijama.

Kada je reč o proceduri, Dačić kaže da Odbor za ustavna pitanja treba da utvrdi da li je Predlog za promenu Ustava podnet u propisanom obliku, da se nakon toga sazove posebna sednica koja razmatra predlog.

Promena Ustava, kaže Dačić, mora da se usvoji dvotrećinskom većinom od ukupnog broja poslanika i objasnio da poslanici mogu da se usvoje predlog ili ne usvoje, ali da tekst ovlašćenog predlagača ne može da se menja.

Ako se predlog usvoji onda se raspisuje referendum, rekao je Dačić.

- Imajući u vidu da ukoliko budu održani vanredni parlamentarni izbori skupština će u određenom trenutku morati da bude raspuštena, a to znači da referendum nije moguće održati na dan održavanja izbora - objasnio je Dačić.

Dačić je poručio da je Vlada Srbije ovlašćeni predlagač za promenu Ustava, da će Skupština biti veoma aktivan faktor, ne samo kada je reč o promenama Ustava već i po drugim pitanjima.

(Kurir.rs/Tanjug)