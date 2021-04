KO POTPIŠE PRIZNANJE KOSOVA POGINUĆE PRE NEGO SE OSUŠI MASTILO Intervju s Dušanom Kovačevićem ČITAJTE U PRAZNIČNOM TROBROJU KURIRA

Veliko pitanje kao što je Kosovo mora da ide na referendum. Pre toga nas čeka i promena Ustava. To nikad neće proći i niko neće smeti da potpiše priznanje Kosova, jer će poginuti pre nego što se osuši mastilo, kaže za Kurir akademik SANU i književnik Dušan Kovačević govoreći o rešavanju kosovskog čvora.

Na samom početku razgovora osvrnuo se i na poslednje pojave non-pejpera, te na to kome se žuri da se reši kosovski problem.

- Nije to ništa ozbiljno. Neko se igra kao sa lakmus papirima, proverava temperaturu i ispituje puls i pritisak šta izaziva jedan takav papir. Sve je to dobro organizovano, a od toga nema nikakve vajde. Velika većina Srba i Albanaca neće se složiti oko bilo kakvog dogovora. Ako je uslov za dalji put Srbije ka EU da prizna Kosovo, onda tog puta neće biti - kaže on.

foto: Dado Đilas

Šta vas trenutno inspiriše kao pisca?

- Iskoristio sam ovo nevreme i užas da raščistim moje fioke i fascikle. Pojavio se višak vremena i napisao sam knjigu "Ja to tamo pevam" koja je nastajala 50 godina. U nju sam stavio pesme od "Radovana Trećeg" do mog novog filma, kao i priče o njima.

U knjizi će mnogi saznati da je vaša pesma "Mesečina"?

- "Mesečinu" sam napisao u Pragu za vreme snimanja filma "Podzemlje". Bila je zamišljena kao himna ljudi koji žive u ton podrumu. Pesma je duža, a Brega je samo uzeo prvi deo. Sećam se da je imao muziku od Šabana Bajramovića, pa je napravio tu pesmu. Moram da kažem da je "Mesečina" bila svetski hit. Znam po tantijemama koje sam dobijao iz celog sveta. U Francuskoj je dugo godina bila hit.

Kada ćemo videti vaš film "Nije loše biti čovek"?

- Nije loše naziv za film. Radimo ga duže od tri godine. Premijera je bila zakazana još pre korone za 6. decembar, a mi godinu dana nismo mogli da radimo. Film se završava tokom maja. Prijavićemo ga na neki od velikih festivala. Imam kart blanš za Kan, jer sam tri puta bio tamo sa tri filma. Svi su dobili nagrade, a zajedno sa Kusturicinom i Zlatnu palmu. Mene ti festivali podsećaju na finale Kupa šampiona. Skupe se najbolji filmovi, ali da li sudija presudi kako treba, to je već pitanje sreće.

U Zvezdara teatru ste najavili predstavu sa Nenadom Jezdićem?

- Premijeru smo pomerili za jesen. Zvezdara živi od blagajne. Mi imamo samo 17 zaposlenih, a 120 honoraraca. Pre korone smo mogli s punim salama da pokrijemo sve troškove, a sad smo na pozitivnoj nuli. Jezda je jedan od naših najboljih glumaca i napraviće odličnu mondramu.

foto: Dado Đilas

Niste imali strah tokom Nato bombardovanja, a sada imate strah od korone?

- Nemam strah za sebe lično, jer sam u godinama kad se mnogo čega ne bojim. U nekom sam životnom dobu kad se vozi na rezervi. Uplašen sam za generacije mladih ljudi i mojih unuka šta ih čeka u budućnosti i da li će ova savremena kuga da nestane kao što je nestala Španska groznica i Variola vera ili će mutirati i ponavljati se svakih pet ili deset godina. Strah me je da ovo možda nije trenutna pošast nego će s njom civilizacija morati da živi.

Poredite koronu i kažete da živimo u nekom Danteovom paklu, da su vrata odškrinuta, i izlaze ona razna čudovišta u svet da vladaju... Koliko su nam vakcine spas?

- Vakcine su jedini spas. Kad sam već pomenu Špansku groznicu, tada je preminulo između 50 i 60 miliona ljudi, što je više ljudi nego što je poginulo u Velikom ratu. Presečena je sa lekovima i vakcinama. Isti slučaj je bio sa Variola verom. Sećam se da je tada, za manje od mesec dana, uz pomoć i putem dobrovoljne sile vakcinisano 18 miliona Jugoslovena. Bez vakcine nisi mogao da izađeš iz kuće. Imamo sećanja iz prošlog veka da je vakcina jedina sposobna da zaustavi ovo zlo.

ŠTA JE JOŠ REKAO DUŠAN KOVAČEVIĆ ČITAJTE U SUTRAŠNJEM PRAZNIČNOM TROBROJU KURIRA.

foto: Kurir

PRAZNIČNI TROBROJ: U subotu Kurir na 56 strana sa mnogo iznenađenja!

Svečani prvomajski i vaskršnji trobroj - 1, 2. i 3. maja - donosi vam mnogo zanimljivih tema, ekskluzivnih intervjua, reportaža i zabavnih sadržaja.

Praznični trobroj Kurira u prodaji je od subote 1. maja, a uz njega na poklon dobijate magazin Lena.

Kao i svaki naš broj i praznično izdanje Kurira obiluje mnogim zanimljivim sadržajima. Pripremili smo vam ekskluzivne intervjue sa političarima, sveštenicima, sportistima, glumcima i estradnim zvezdama. Otkrićemo vam iz prve ruke kako izgleda volontiranje u kovid bolnici.

Čekaju vas korisni saveti za roštiljanje i pripremu vaskršnje trpeze, a za ljubitelje razbibrige, na raspolaganju je najbolja enigmatika i najtačniji tv program. Čestitamo svim čitaocima Kurira predstojeće praznike uz želju ih provedu u zdravlju, sreći, ljubavi i blagostanju, a Kurir će nastojati da i ubuduće donosi vaše omiljene sadržaje.

Kurir, Ljubomir Radanov Foto: Foto: Marina Lopičić

Bonus video:

01:28 MENJA PROFESIJU? Lena Kovačević ODE u GLUMICE? Oglasila se i PRIZNALA: Ovo je PRAVA ULOGA (KURIR TELEVIZIJA)