BIO SAM MASKOTA RADNE AKCIJE: Goran Vesić još čuva bedž sa ORA iz 1980. godine

Odrastao sam u Mariboru, pa su me dodelili slovenačkoj brigadi „Slavko Šlander“, seća se Vesić

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, jeste bio dete tih osamdesetih dok su se u našoj bivšoj državi održavale radne akcije, ali je na jednoj od njih - ORA 1980. godine - učestvovao. Kako je ispričao za praznični broj Kurira, kao dečak od 11 godina bio je maskota te radne akcije.

- Svako leto moj mlađi brat Zoran i ja provodili smo na selu kod babe i dede. Odlazak u selo Velika Lomnica, obronci planine Jastrebac, bistra reka, svež vazduh i priroda bili su za nas, gradsku decu, avantura kojoj nismo mogli da odolimo. To leto 1980, kada sam imao 11 godina, bilo je drugačije - priseća se Vesić, pa dodaje:

- Moj ujak Drakče bio je jedan od komandanata Omladinske radne akcije (ORA) Morava, čiji je kamp bio baš u Velikoj Lomnici. Ova radna akcija bila je poznata i popularna zbog filma koji je snimljen o njoj i pesme Ju grupe i organizovala se od 1971. do 1980. godine. Molio sam ujaka da me povede sa sobom.

foto: ABC/ Mihajlo Becej

Za razliku od akcijaša koji su tu došli iz cele Jugoslavije, on je uvek mogao da otrči do dedine i babine kuće u blizini ako mu se ne svidi.

foto: Zorana Jevtić

- Kao najmlađi, postao sam maskota radne akcije. Zato što sam odrastao u Mariboru, dodelili su me slovenačkoj brigadi „Slavko Šlander“, sastavljenoj od momaka i devojaka iz Domžala i Žaleca. Za mene je tada to bila igra, ali sam ušao u svet odraslih. Čuvam bedž sa ove radne akcije - s ponosom se priseća Vesić. Danas je, kaže nam, nemoguće objasniti mladima da neko odvoji mesec dana života i odlazi da gradi javne objekte bez ikakve novčane nadoknade i da ga još to čini ponosnim.

Kurir.rs/

J. V.