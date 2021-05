SLOBA NIJE NAREDIO ATENTAT NA VUKA: Miloševićev savetnik posle 20 godine otkrio pozadinu napada na Draškovića PRLJAVA IGRA ZAPADA

Zvonimir Trajković, politički analitičar i savetnik Slobodana Miloševića, otkrio je nedavno u jednom intervjuu da je cilj napada na Vuka Draškovića u Budvi 2000. godine bio da ga uplaše i tako ga sklone iz DOS-a.

- Drašković baš nije hrabar čovek. Vuka je trebalo uplašiti. Zamislite komandosa, specijalca državne bezbednosti, koji sa dva i po metra promaši čoveka. I to ne jednim metkom nego ga promaši sa pet-šest metaka - priča Trajković.

Podseća da se napad dogodio u Draškovićevoj kući.

- To je jako blizu. Odatle niko ne može da promaši. To su radili zapadnjaci, a ne Milošević. I to nije bio zemunski klan. To su radili Britanci. Koga su oni uzeli za izvršitelja, e to je nešto drugo. A ceo plan je bio da se Drašković uplaši i da ga isključe iz DOS-a - tvrdi Trajković u intervjuu za "Balkan info".

Prema njegovim rečima, cilj isključivanja Draškovića iz DOS-a je bio taj da bi se omogućilo da Vojislav Koštunica bude protivkandidat Miloševiću na izborima te godine.

- Drašković kad se pojavio u DOS-u je hteo samo da bude on pa on. Ne mogu onda da stave Koštunicu kao protivkandidata Miloševiću. Ako stave Draškovića izgubiće. Ako stave Đinđića izgubiće i on od Miloševića. Oni su tražili nekog, da tako kažem, bezbojnog čoveka, manje poznatog narodu. I još pokrali Miloševića na izborima i napravili tu kao pobedu - priča Trajković.

Ipak ističe da iako nije podržavao DOS, smatrao je da Milošević mora da ode sa vlasti.

- Milošević je bio ljut na mene jer je jer sam na određen način podržao Koštunicu. Nisam ga podržao u smislu političke podrške. Ja sam bio veliki protivnik DOS-a, ali sam bio pragmatičan. Izračunao sam da Milošević mora da ode sa vlasti da bi se taj pritisak sveta malo smanjio. Ali ne da ode u Hag - rekao je Trajković.

Prisetio se i kako je sa Koštunicom dva puta razgovarao po dva-tri sata oko te teme.

- Predlagao sam mu da ceo DOS ode kod patrijarha Pavla i daju zakletvu da nikoga neće izručiti Hagu. Ne zato što oni treba da se zaklinju, nego sutra kad ih pritisne Zapad mogu da kažu: "Ne možemo to da uradimo jer smo dali zakletvu pred patrijarhom" - ispričao je Slobin savetnik.

Koštunica najveći krivac Trajković kaže da je Koštunica ubedljivo najveći krivac za sve ono što se dogodilo od 2000. godine. - Sve za šta je Koštunica prvo rekao "neću" na kraju je uradio munjevito. I ako merim krivce za sve što se dogodilo od 2000. godine, ubedljivo je najveći krivac, dozvolio je da se Crna Gora odvoji, kao predsednik vlade dozvolio je da Kosovo proglasi neku samostalnost. Sve ključne stvari su se dogodile u tom periodu. On je podvalio i Slobi i Pavkoviću i Lazareviću - tvrdi Trajković.

Dotakao se i njegovog odnosa sa Mirom Marković, za koju smatra da je vrlo inteligentna žena, ali i sa njom je imao sukobe.

- Razgovarao sam sa njom 30-40 puta. Sedeli, pričali, raspravljali. Posebno smo se svađali oko Krajine. Moja zamisao je bila da moramo da branimo Krajinu. Ako ne baš potpuno da je odbranimo, a ono barem da joj omogućimo neki status, da bude neka pokrajina u Hrvatskoj, ako ne možemo više. Mira je bila za to da se Krajina pusti niz vodu, da se taj problem zatvori, da bi Republika Srpska i Srbija preživeli. Nije razumela ideje Amerike i Nemačke i da oni neće stati - rekao je Trajković.

Sloba i Mira su bili intelektualno jaki, kaže Trajković, a tvrdi da se ne dolazi na mesto predsednika ako si tanak.

- A Milošević je došao kao Bog koji hoda. On je na Gazimestanu okupio milion i po ljudi. Bio je najomiljenija ličnost sve do predaje Krajine. Jednom smo se žestoko posvađali. Ja sam bio galamdžija i gurao sam Slobi prst u oko. Ja zapeo da rešimo Sloveniju. Predložio sam da pošaljemo ekipe odavde…

- Zvonko, znaš li šta je najveći cilj u ratu - upitao me je Milošević.

- Nema rata…

- Biće rata ili će biti barem sukoba. Ali najveći cilj u ratu je da ne izginemo kao u Prvom i Drugom svetskom ratu. Ako još jednom izginemo mi ne možemo da opstanemo - ispričao je Zvonimir Trajković.

(Kurir.rs/Mondo)