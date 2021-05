BELIVUKOV KLAN BIO NA KORAK OD UDARA NA DRŽAVNI VRH: Imali su RAZRAĐEN PLAN šta će posle toga, zaustavljeni u poslednji čas

Novi detalji o snazi, raširenosti, svireposti, ali i opasnim namerama kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića otkrivaju da je ona, u trenutku kad je presečena, bila na korak od ostvarivanja opakih planova, među kojima su i likvidacije ključnih ličnosti i prevrat u državi. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je Belivukova ekipa imala štek stanove tik uz neke ambasade. - Imali su mnoge štek stanove, uz pojedine ambasade, što je za mene bilo neverovatno - otkrio je Vučić gostujući na TV Prva, na kojoj su prikazani snimci kuće u Ritopeku koju su ovi kriminalci koristili za mučenje, sakaćenje i ubistva.

Droga, politika i biznis

Vučić je rekao da je tužilac prezadovoljan dokazima i da je na licu mesta pronađeno mnogo DNK tragova.

- Ti ljudi su mučili, klali i mleli ljude u industrijskim mešalicama za mlevenje mesa. To nije imalo veze s navijanjem, već sa drogom, politikom, biznisom i drugim stvarima - izjavio je on.

Govoreći o razornom oružju koje je pronađeno, za koje je ministar policije Aleksandar Vulin ranije kazao da je bilo namenjeno Vučiću, predsednik kaže: - Ne isključujem tu mogućnost, mada nemamo dokaza. Imamo indicije da su govorili da im nedostaje 48 sati, zato je bilo panike kad je otvaran spomenik Stefanu Nemanji.

Član Svetske asocijacije šefova policije Marko Nicović kaže za Kurir da je Belivukov klan zaustavljen u trenutku kad je, nakon sticanja novca i moći, ulazio u treći stadijum, a to je preuzimanje vlasti.

- Toliko oružje samo govori o tome koliko su im namere bile opasne. Ovaj klan se ozbiljno širio i jačao, imao je upliv unutar policije, vojske i medija, kao i organizovanu logistiku na terenu. A bez toga ne može da se izvrši državni udar. Namera Belivukove ekipe, s tolikim novcem i moći, bila je da krene u uzimanje određenih struktura vlasti. Predsednik je izložen, pojavljuje se na brojnim javnim događajima, otvara auto-puteve i u tom smislu je bilo sijaset prilika za akciju ovih kriminalaca. Posao nije završen, reč je o opasnom i dobro organizovanom klanu. Pohapšeni su oni iz vrha te piramide, ali među navijačkim grupama ima još opasnih kriminalaca - upozorava Nicović.

On objašnjava i da je svirepost Belivukove grupe imala za cilj da zastraši, sklanja konkurenciju i pošalje poruku vlasti da su surovi i toliko dobro organizovani da mogu u svakom trenutku da ubiju, otmu i izazovu nerede na ulicama.

Ozbiljne namere

Bivši oficir KOS Ljuban Karan smatra da postojanje stranog faktora ukazuje da je Belivikova grupa, kao puki izvršilac, imala ozbiljne namere.

- Nemoguć je prevrat ili atentat bez plana šta posle toga. Imali su oružje koje probija blindirano vozilo, mogli su da eliminišu metu u pokretu, i to sa distance dok je u vozilu. I afera o prisluškivanju predsednika nam govori da je neko sistematski izučavao kretanje Vučića, a to može da služi samo za atentat. Očigledno su pripremljena sredstva kojima su mogli da zauzmu neke državne institucije, likvidiraju ključnu figuru u državi i izazovu opšti haos. U poslednji čas su presečeni - ocenjuje naš sagovornik.

Poruka zlikovcima na slobodi

Ti gadovi neće upravljati Srbijom

Iznoseći detalje o jezivoj brutalnosti koju je, po nalogu Radoja Zvicera, činila Belivukova kriminalna ekipa, Vučić je poručio da „ti gadovi neće upravljati Srbijom“.

- Tužilac neće da otkriva sve. Odavde su Zviceru slali ćevape od ljudskog mesa. Kad se on iznervira i kaže da od nekoga želi da vidi ćevape, odavde su mu slali. To je industrijska mašina, tu su stavljali isečene delove. Ranije su delove nosili u novu kuću, čiju smo lokaciju otkrili, pa su bacali ribama da pojedu, pa su krečili te prostorije. Ovo govorim Zviceru, koji je na slobodi, govorim mu da ga pozovem da me ubije, jer mu neće biti slobode dok sam živ. To đubre banditsko, ti gadovi neće upravljati Srbijom. Kažem mu: naći ćemo te bilo gde na svetu i za te ćevape ćeš morati da odgovaraš! Nemam nikakav strah. U stopu ćemo da ga pratimo gde god se nalazio, od Crne Gore do Kolumbije - poručio je Vučić.